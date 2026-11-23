Indonézia megerősítette, hogy 24 ember vesztette életét egy gyárban kitört tűzben, miközben a mentőalakulatok még mintegy 30 ember után kutatnak. A hatóságok még vizsgálják a tűz okát, amely a PT Fonusa Agung Mulia édességgyár egyik épületében Cikande-ban tört ki (ez mintegy egy órányi autóútra van a fővárostól, Jakartától), írja a Reuters.

Fotó: MOHAMMAD HASHEMI RAFSANJANI/AFP

Said Iqbal, az elnök munkaügyi tanácsadója szerint értékelik a biztonsági protokollok végrehajtását, és be fogja hívatni a gyár vezérigazgatóját is. Az előzetes jelentések szerint a tüzet valószínűleg egy légkondicionáló rövidzárlata okozhatta – tette hozzá Said. A gyár a United Family Food tulajdonában van, amely nem reagált a lap megkeresésére. A cég összesen mintegy 5000 embert foglalkoztat, és a hazai piac egyik fő beszállítója. Termékei közé tartozik a Milkita, egy népszerű édességmárka, és a Lemonilo, egy instant tésztafajta, a weboldaluk szerint.

Steven Erwin Wijaya, a gyár vezérigazgatója elmondta, hogy a szombati műszakban körülbelül 300 ember volt jelen a gyárkomplexumban. A keresés hétfőn is folytatódott, a megmaradt gócpontok és az épület egyre instabilabb szerkezete azonban biztonsági kockázatot jelent a mentők számára – mondta Al Amrad, a Banten kutató-mentő szolgálat vezetője. A tűz intenzitása miatt a megtalált áldozatok vizuális vizsgálattal azonosíthatatlanok voltak, ezért a rokonoktól DNS-mintákat gyűjtenek, ami miatt hetekig is eltarthat az azonosítás Wahyu Hidayati rendőrségi tisztviselő szerint.