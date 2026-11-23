Az ukrán elnök „példaértékű” műveletnek nevezte a vasárnapi támadásokat Líbia partjainál, ami „válasz Oroszország háborújára”.

„Harcosaink hét ukrán gyártmányú haditengerészeti drónt vetettek be. Az ellenség minden erőfeszítése ellenére, hogy elhárítsa a támadást, elsüllyesztették az orosz Merkury korvettet. Ez az egyik legújabb hajójuk, amelyet 2023-ban állítottak hadrendbe a totális háború során. A korvettel együtt egy Ka-27-es harci helikopter is megsemmisült. Második célpontunk az orosz MV ANGARA szárazáru-szállító hajó volt, amelyet az ellenség fegyverek szállítására használt. Eredmény: célpontot találtak”,

írta Zelenszkij az X-oldalán.

Mint arról mi is írtunk, vasárnap egy orosz hajót ért találat Bengázi partjainál, a hajó a későbbiekben elsüllyedt. Majd nem sokkal utána egy másik hajót is támadás ért, amit a helyi hatóságok egy máltai felségjelzésű kereskedelmi hajóként azonosították. A kelet-líbiai kormány nemzetközi vizsgálatot kezdeményezett az ENSZ-nél az incidensek ügyében.