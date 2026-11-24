Jövőre megkezdik a Pécs-Nagykanizsa-Szombathely között közlekedő Pannónia InterRégió járatok által is használt 60-as számú vasútvonal felújítását. A munkákat két, összesen 21 kilométeres szakaszon kezdik, a cél az, hogy a mostani 40-60 km/órás sebesség helyett 100-zal mehessenek a vonatok – írta a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebookon.

Fotó: Bankó Gábor/444

A kivitelezési tender hamarosan megjelenik, a felújítás jövőre indul, írta Vitézy, megjegyezve: a 2027-es költségvetésben a kormány 30-ról 80 milliárd forintra növeli a MÁV beruházási keretét. A Gyékényes és Berzence közötti 15,5 kilométeres, valamint a Középrigóc és Darány közötti, leromlott állapotban lévő 5,6 kilométeres szakaszokat újítják fel.

A beruházás során új sínekkel kialakított vágány épül, illetve tömeges betonaljcserét és ágyazatrostálást is végrehajtanak, szükség esetén az alépítményt is javítják. Összesen kilenc közúti-vasúti átjárót épít át a MÁV, rendezi a vízelvezető árkokat és három vasúti hídon boltozatjavítási, illetve szigetelési munkákat végez.

Vitézy azt írta, hogy a felújítás első eredményeként várhatóan mintegy 5 perccel rövidülhet a menetidő. Majd a biztosítóberendezések tervezett korszerűsítését követően, várhatóan 2028-tól újabb 4-5 perces időnyereség várható a Pécs-Nagykanizsa-Szombathely InterRégió vonatok menetrendjében.