„Ha Matolcsy György nem hajlandó eljönni hozzánk, akkor mi megyünk el hozzá”
– jelentette be egy keménykedő hangú Facebook-videóban Csőszi Attila, a parlamenti MNB-vizsgálóbizottság tiszás elnöke. Eszerint Csőszi a bizottság elnökeként kezdeményezni fogja, hogy a bizottság testületileg menjen be a börtönbe, és ott kerítsenek sort a volt jegybankelnök bizottsági meghallgatására.
Matolcsy természetesen nem saját akaratából nem megy el az Országgyűlés MNB-s bizottsága elé, a volt jegybankelnököt egy hónapja a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Nagy Ignác utcai épületében tartják letartóztatásban, amit épp hétfőn hosszabbítottak meg három hónappal.
Csőszi szerint azonban „a fogvatartása ugyanis nem akadályozhatja meg, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság is elvégezze a feladatát”, ezért a bizottság csütörtöki ülésére azt a javaslatot viszi, hogy Matolcsy Györgyöt bent, a büntetésvégrehajtási intézetben hallgassák meg. „A magyar embereknek joguk van tudni, mi történt a több száz milliárd forintnyi közvagyonnal. Ha kell, házhoz visszük a kérdéseket” – mondta Csőszi Attila.
Matolcsy védője épp kedden írt arról a 24-en, hogy az ártatlanság vélelme minden gyanúsítottat megillet: „jogállamban a bilincs, a vezetőszár és a letartóztatás nem lehet sem politikai trófea, sem közönségnek szánt látványosság ” – fogalmazott Dr. Bátki Pál.
Matolcsy Györgyöt október 21-én vették őrizetbe, két nappal később a bíróság elrendelte a letartóztatását. A volt jegybankelnököt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják.
A Matolcsy vezette jegybank alapítványaiba kiszervezett több száz milliárd forintnyi közvagyon jelentős része egy céghálózaton keresztül végrehajtott befektetések során veszett oda, az ügyben tavaly márciusban tett feljelentést az Állami Számvevőszék. A Matolcsy letartóztatásához vezető konkrét ügyletet tavaly áprilisban tártuk fel: az ügyészség szerint Matolcsy a jegybankelnöki mandátuma lejárta előtt egy színlelt kölcsönszerződéssel próbálta átjátszani az alapítványi vagyon feletti rendelkezési jogot fia üzleti körének. Matolcsy Ádám ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.
A jegybanki alapítványok vagyonkezelője úgy adta volna kölcsön 5 évre az alapkezeléssel foglalkozó leányvállalatát, hogy annak a tulajdonjoga átszállt volna a Matolcsy-cégbirodalom címén elérhető, Száraz Istvánhoz köthető magántőkealaphoz. Mindezt Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján.
A nyomozás során szükségessé vált a meghallgatásuk. A bíróság nem találta aránytalannak az elfogatóparancs kiadását.
Kérdésünk az Állami Számvevőszék közölte: vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen. A terjedelmes ÁSZ-jelentésből úgy tűnik, több százmilliárdos közpénzvagyont égetett el a mára a fizetésképtelenség szélére sodródott MNB-alapítvány és annak vagyonkezelője.