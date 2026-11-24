„Ha Matolcsy György nem hajlandó eljönni hozzánk, akkor mi megyünk el hozzá”

– jelentette be egy keménykedő hangú Facebook-videóban Csőszi Attila, a parlamenti MNB-vizsgálóbizottság tiszás elnöke. Eszerint Csőszi a bizottság elnökeként kezdeményezni fogja, hogy a bizottság testületileg menjen be a börtönbe, és ott kerítsenek sort a volt jegybankelnök bizottsági meghallgatására.

Matolcsy természetesen nem saját akaratából nem megy el az Országgyűlés MNB-s bizottsága elé, a volt jegybankelnököt egy hónapja a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Nagy Ignác utcai épületében tartják letartóztatásban, amit épp hétfőn hosszabbítottak meg három hónappal.

Csőszi szerint azonban „a fogvatartása ugyanis nem akadályozhatja meg, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság is elvégezze a feladatát”, ezért a bizottság csütörtöki ülésére azt a javaslatot viszi, hogy Matolcsy Györgyöt bent, a büntetésvégrehajtási intézetben hallgassák meg. „A magyar embereknek joguk van tudni, mi történt a több száz milliárd forintnyi közvagyonnal. Ha kell, házhoz visszük a kérdéseket” – mondta Csőszi Attila.

Matolcsy védője épp kedden írt arról a 24-en, hogy az ártatlanság vélelme minden gyanúsítottat megillet: „jogállamban a bilincs, a vezetőszár és a letartóztatás nem lehet sem politikai trófea, sem közönségnek szánt látványosság ” – fogalmazott Dr. Bátki Pál.

Matolcsy Györgyöt október 21-én vették őrizetbe, két nappal később a bíróság elrendelte a letartóztatását. A volt jegybankelnököt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják.

A Matolcsy vezette jegybank alapítványaiba kiszervezett több száz milliárd forintnyi közvagyon jelentős része egy céghálózaton keresztül végrehajtott befektetések során veszett oda, az ügyben tavaly márciusban tett feljelentést az Állami Számvevőszék. A Matolcsy letartóztatásához vezető konkrét ügyletet tavaly áprilisban tártuk fel: az ügyészség szerint Matolcsy a jegybankelnöki mandátuma lejárta előtt egy színlelt kölcsönszerződéssel próbálta átjátszani az alapítványi vagyon feletti rendelkezési jogot fia üzleti körének. Matolcsy Ádám ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.