A közlekedési miniszter múlt kedden posztolt arról, hogy megkezdődött a földalatti vasút hosszabbításának előkészítése, a kisföldalatti a jövőben Rákosrendező vasútállomásig közlekedne, ami a vonal 800 méteres meghosszabbítását jelenti (emellett kialakítanának egy megállót a Hungária körútnál). Csakhogy a vonalhosszabbítás nem tűnik olyan egyszerűnek, derül ki a Népszabadság cikkéből.

Nagyszabású fejlesztési elképzelései voltak a Raiffeisennek még a 2000-es években a földalatti végállomásának környékén: a Raiffeisen Ingatlan Zrt. 2007-ben két budai Allee méretű, irodaházat, szállodát és bevásárlóközpontot magába foglaló épületegyüttest tervezett a Mexikói út, az Erzsébet királyné útja, a Columbus utca és az M3-as autópálya bevezető szakasza által határolt területen. Ennek részeként vállalták új alagút építését a kisföldalatti vonalának meghosszabbításához is. A beruházásból végül nem lett semmi, de a kezdeti fellángolás részeként a BKV 2006 júniusában eladta a terület földhasználati jogát a Raiffeisen Ingatlan Zrt. által létrehozott SCT Milfav Ingatlanfejlesztő Kft.-nek.

A 16-os pályaszámú kocsi a Millenniumi Földalatti Vasút egyik állomásán 1960-ban. Fotó: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman

Az ingatlan tulajdoni lapjára 2020-ban egy olyan bejegyzés került, ami szerint a 2006-os szerződés alapján a földhasználati jog jogutódlással a Millenium-One Ingatlanfejlesztő Zrt.-re szállt. Ennek a 2019-ben alapított cégnek a Remint Zrt.-n keresztül az egyedüli tulajdonosa az a Vancskó László, „aki a plázaügy idején még a Raiffeisen Ingatlanfejlesztő Zrt. vezetőjeként nyilatkozott az ügyről” – írja a lap.

A 2013 előtt CEU-REM Holdingnak, majd REM International Zrt.-nek hívott céget – aminek alapítása óta vezérigazgatója, illetve igazgatósági tagja, 2014 óta kizárólagos tulajdonosa Vancskó – 2017-ben összefüggésbe hozták a 2010-es évek elején működő azeri pénzmosodával összesen 2,9 milliárd dollárnyi forrás mozgását bizonyító banki dokumentumok alapján, ezt Magyarországon az Átlátszó dolgozta fel. Ennek egyik szála, hogy egy befolyásos azeri politikus fiának Budapesten nyitott bankszámlájára több mint kilencmillió dollár érkezett 2012-ben, akkor, amikor a magyar kormány kiadta az azeri baltás gyilkost.

A lap a magáncég földhasználati joga miatt megkereste a BKK-t és a BKV-t. A BKK nem reagált érdemben, a BKV azt válaszolta, hogy „az ingatlanra bejegyzett földhasználati jog nem akadályozza a telephely átépítését”, illetve hogy ez a földhasználati jog „szükségessé teszi az ingatlannyilvántartásba bejegyzett jogosulttal a tervek egyeztetését”, de egyébként a cég terveit nem ismerik, „mivel a megállapodás megkötése óta több mint 20 év eltelt”.