A sajtóalap várhatóan jövő év elején megjelenő, 600 millió forintos keretösszegű első pályázata elsősorban a vidéki, kisközösségi médiaszolgáltatók számára nyújt majd működési támogatást – mondta az MTI szerint Polyák Gábor, a testület elnöke.

Az alapító okirat elfogadása alkalmából tartott eseményen Polyák arról beszélt: nincs demokrácia helyi nyilvánosság nélkül, ezért döntöttek úgy, hogy első körben a támogatás célcsoportjai a helyi televíziók, rádiók, nyomtatott és online médiatermékek lesznek, amelyek nagyon nehéz helyzetben vannak.

Polyák Gábor, az NMHH Médiatanácsának elnöke a Sajtóalap sajtótájékoztatóján az NMHH budapesti székházában 2026. november 24-én. Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MRTV

A sajtótájékoztatón bemutatták Bellay Szilviát, a 4,6 milliárd forinttal gazdálkodó sajtóalap megbízott ügyvezető igazgatóját, aki a nyílt pályázaton kiválasztott vezető munkába munkába állásáig menedzseli a működési alapok kialakítását.