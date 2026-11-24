A Kárpátaljára látogató Magyar Péter közösen koszorúzott Ungváron Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Fotó: Zalavári Noémi

Fotó: Zalavári Noémi

Fotó: Zalavári Noémi

Fotó: Zalavári Noémi

A koszorúzás után Magyar Zelenszkij mellett állva röviden azt mondta, hogy Magyarország minden lehetséges humanitárius módon támogatja Ukrajnát a háború kitörése óta, és most sem érkeztünk üres kézzel, egymilliárd forint értékű adományt hoztak, amiben betegmegfigyelő monitorok, gyógyszerek, energetikai eszközök, generátorok, járművek vannak, olyan dolgok, amiket Ukrajna kért, és nem katonai eszközök. Ezen felül a magyar kormány egy Zrínyi Ilonáról elnevezett szociális alap létrehozásáról is döntött a kárpátaljai magyarok számára, egymilliárd forint értékben, ezzel támogatva a megmaradásukat, az egészségügyi ellátásukat, az oktatásukat és a kulturális életüket.

Magyar közölte azt is, hogy történelmi napnak gondolja a mait, egy óriási lehetőségnek, amikor a két ország kapcsolatában egy új fejezetet nyithatnak. Egy olyan fejezetet, amire a jó szomszédoknak szüksége van. Nyilvánosan is kifejezte az örömét, hogy pár hét alatt meg tudtak állapodni abban a 10 pontban, ami segíteni fogja a kárpátaljai magyarság nyelvhasználatát, kulturális és oktatási jogait. Erre kezet is ráztak az ukrán elnökkel.

Zelenszkij megköszönte, hogy Magyar a Hősök temetőjében kezdte a látogatását, kifejezve tiszteletét az elesettek előtt. Az ukrán elnök megköszönte Magyarország támogatását, a két ország jó szomszédként építi újjá a kapcsolatát. Röviden beszélt, jelezve, hogy kettejük mai tárgyalásáról még tájékoztatják a sajtót,

A Kálvária-temető Ungvár egyik legrégebbi sírkertje. Volt már korábban is katonai temető része, a 2022-es orosz invázió óta azonban többször is bővíteni kellett. Magyar megkoszorúzta az Oroszországgal vívott háborúban elesett ukrán katonák ungvári emlékművét is.

Itt nyugszik Kis Sándor is, aki a mostani háború első kárpátaljai áldozata volt. A magyar származású Kis az ukrán hadsereg szerződéses katonája volt, előbb a Krímben szolgált haditengerészként, majd az orosz megszállás után az egységét a dél-ukrajnai Ocsakivba helyezték át. Ide is költöztek a feleségével és két gyerekükkel. 29 évesen, 2022. február 24-én, vesztette életét, amikor a katonai támaszpontot rakétatámadás érte. Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának védelmében tanúsított bátorságáért és hősiességéért, valamint katonai esküjéhez való hűségéért posztumusz a Bátorságért érdemrend harmadik fokozatával tüntették ki. Szülővárosban, Ungáron helyezték végső nyugalomra. Csak ebben a temetőben a háborúnak már több mint tíz, magyar származású áldozata nyugszik.

Fotó: Zalavári Noémi

A kárpátaljai látogatásra szigorú biztonsági szabályok vonatkoznak, az újságíróknak élőben nem lehet bejelentkezni a helyszínről, és részletek sem oszthatók meg előre a tudomásukra jutott programról. A 444-et Zalavári Noémi tudósítja az útról, az előírások miatt nem élőben, de a nap folyamán még több alkalommal is beszámolunk majd Magyar kárpátaljai útjáról.

Fotó: Zalavári Noémi

A temetőhöz egy órával korábban vitték oda a magyar újságírókat, akik már több biztonsági ellenőrzésen is átestek korábban, de itt újra átnézték a felszereléseiket és csomagjaikat. Nem sokkal a koszorúzás előtt derült ki ennek az oka: nemcsak Magyar, hanem Zelenszkij is ellátogat a temetőbe. Annyira szigorúan vették a szabályokat, hogy amikor Noémi elővette a telefonját, öt katona lépett oda hozzá azonnal, hogy kapcsolja ki, nem élőzhet, és nem is rakhat ki fotót, amíg a politikusok ott vannak, mert az veszélyes.

Noéminak az útról készült videói a 444 insta oldalán nézhetők meg, a sztorik között.