140 igen, 49 nem szavazattal elfogadta a parlament a sportot érintő összeférhetetlenségi törvényt, aminek a kihirdetése után a politikusok nem elnökölhetnek ötszáz igazolt sportolónál nagyobb sportegyesületet – de az elnökség tagjaiként sem folytathatják. A törvény az országos sportszövetségekre is vonatkozik A módosítást Magyar Péter azzal indokolta, nem engedhetik, hogy a lemondott politikusok sportegyesületekbe meneküljenek.

A törvényt azért is nevezték lex Kubatovnak, mert érinti az idén nyárig fideszes képviselő Kubatov Gábort, akit október végén választottak meg a Ferencvárosi TC élére. De érinti a törvény Szijjártó Pétert és Deutsch Tamást is, akik a Budapest Honvéd és az MTK éléről távoznak.

Kubatov Gábor Fotó: Németh Dániel/444

Szavaztak a parlamentben a Független Közmédia Testületbe jelölt Klausmann Viktor műsorvezetőről és Dörner György Kossuth-díjas színészről, Újszínház-igazgatóról, egykori MIÉP-es politikusról. Előbbit a Fidesz, utóbbit a Mi Hazánk jelölte, a parlament többsége azonban egyikőjük mögé sem tudott beállni – ez mindkét párt harmadik jelöltje a pozícióra, a KDNP jelöltjét már sikerült megszavazni.

A kalandos körülmények között megválasztott FKT tagjai Bayer Judit elnök, Hargitai Miklós, Bálint Viktor, Koncz Attila, Kollár Árpád, Sükösd Miklós és Szabó György. Hétfőn a testület fideszes és mi hazánkos jelölésű tagok nélkül döntött a közmédia új vezérigazgatójának, Kert Attilának a kinevezéséről.