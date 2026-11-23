„Nagyon kemény munka lesz” – mondta a Klubrádiónak adott interjújában hétfő reggel Kert Attila, a közmédia új vezérigazgatója, akit pályázati úton, meghallgatások sora után választott meg a Független Közmédia Testület (FKT).

Hétfőn délután egy közös sajtótájékoztatót tartottak, ahol az FKT elnöke, Bayer Judit adta át ünnepélyesen Kert Attilának a munkaszerződése tervezetét, ám annak részleteiről nem árultak el sokat, így az sem derült ki, hogy hivatalosan mikor áll munkába a megválasztott vezérigazgató. Annyit mondtak el, hogy megkezdték a munkaszerződés részleteinek megtárgyalását, és a következő napokban/hetekben megállapodnak. Kert újságírói kérdésre azt mondta, szerinte a következő napokban alá fogja írni a munkaszerződését, „ebben túl sok bonyodalom nem lesz”.

„Zavarba ejtő érzés Hankiss Elemér és Gombár Csaba székét egyszerre elfoglalni” – kezdte köszönőbeszédét Kert. (Hankiss a Magyar Televízió, Gombár a Magyar Rádió elnöke volt a rendszerváltás után.) Kert azzal folytatta, hogy „rendkívül nagy kaland és inspiráló volt részt venni” a pályázatban. „Nagyon élveztem a pályázatírást és az itteni meghallgatást is, rendkívül korrektnek éreztem az eljárást, jó kérdéseket kaptam” – mondta, majd gratulált a többi résztvevőnek is.

A kérdések közt felmerült tanácsadói szerepe, hogy a Tiszát segítette, mire Kert – ahogy már hétvégi meghallgatásán – ismét elmondta, nem volt a munkacsoport tagja, csak megkérdezték a véleményét a közszolgálati médiával kapcsolatban. Egy újabb újságírói kérdés után, miszerint megelőzte-e politikai alku Kert kinevezését, Bayer Judit állt oda a mikrofonhoz, hogy közölje, a testület nevében kikéri maguknak a kérdést, és közölte, nem politikai alku eredménye volt a kiválasztás.

Stábja tagjait Kert egyelőre nem nevezte meg, azt mondta, a gazdasági vezetőt leszámítva egyelőre nem döntött semmilyen pozícióról, de kedden találkozik csapatával és megkezdik a közös munkát. Mindenesetre azt tudni lehet, hogy pályázatához szakemberként csatlakozott többek között Lévai Balázs és Bombera Krisztina, illetve Nagy Iván Zsolt is.

Fotó: LinkedIn

Kert Attila a Klubrádiónak adott hétfő reggeli interjúban úgy fogalmazott, még emlékszik arra, hogy „az volt az alap, hogy ami a rádióban és a tévében elhangzik, az úgy van”, célja ennek a visszaállítása.

Úgy látja, hogy „nagyon sok területen most úgy tűnik, újra lehet kezdeni dolgokat”, és reméli, ez a közmédiára is igaz. Ezen a ponton elevenítette fel azt, hogy pályázati úton utoljára 22 évvel ezelőtt választottak vezetőt a közmédia élére. Megválasztásáról, pontosabban kiválasztásáról azt mondta, ő azt tapasztalta, hogy „most tényleg ennek a testületnek a lelkiismeretén múlt minden”.

A kérdésre, hogy valóban 6 rádióval és 4 tévécsatornával számol-e, Kert két példával válaszolt, miszerint a lengyel köztévének több mint 20 csatornája van, illetve hogy a multiplex mozikat sem sokkal drágább üzemeltetni, ha több terem van. „A több képernyős világban a tematikus csatornák egyre nagyobb helyet foglalnak el az életünkben” – mondta Kert, aki szerint „annyi tematikus csatorna van, hogy egyre kevesebb tér marad az általános csatornáknak”.

Meghallgatásán azt mondta,

az M1 közéleti fókuszú nemzeti főcsatorna lesz,

az M2 fiatalos, szolgáltató és sportcsatornává alakul,

az M3 a gyerekeknek, ifjúságnak és a kultúrának szól,

a Duna TV pedig a világ magyarságának csatornájaként funkcionál tovább.

A Kossuth Rádió marad a vezető közéleti csatorna,

a Petőfi popkulturális inkubátorként működik majd,

a Bartók a magas kultúra,

az MR4 a kisebbségek és az élő közvetítések,

a Dankó Rádió pedig az autentikus folkzene adója lesz,

de elindítaná a fővárosiaknak szóló Budapest Rádiót is.

A Klubrádió kérdésére, hogy valóban 500 embert akar-e elbocsátani, Kert úgy válaszolt, nem akar munkatársakat elbocsátani, de a költségvetés 47 százalékos csökkenése miatt a 2100 fős szervezet létszámát mérsékelni kell, a jelenlegi foglalkoztatási struktúrát ilyen pénzügyi feltételek mellett nem lehet változatlanul fenntartani.

„Nincs semmiféle elvi szándékom, hogy mindenkit le kell váltani” – mondta Kert, aki szerint „itt nagyon hosszú beszélgetésekre van szükség, hogy tisztázzuk ezt a sok traumát, ami az elmúlt 16 évben ért minket”.

„Aki a közszolgálati csatorna hullámhosszán vagy képernyőjén ártott másoknak lejáratással, vagy aki pártpropagandát, vagy orosz propagandát folytatott a közszolgálati hullámhosszokon, az nem maradhat” – fogalmazott, hozzátéve, hogy nem szeretne „B-listázásokat” csinálni, „az első a szakmai felkészültség”, „kizárólag a teljesítmény és a hozzáállás számít”.

A kérdésre, hogy szerinte hogy néz ki a közszolgálat Magyarországon, Kert egy Bibó Istvántól származó gondolat parafrázisával válaszolt: „Közszolgálatinak lenni annyi, mint nem félni; újságírónak lenni annyi, mint nem félni.”

Munkába állásának időpontjáról azt mondta, a jogszabály szerint a kiválasztott vezetővel 30 napon belül kell megkötni a munkaszerződést. A szerződés részleteiről ma fog egyeztetni a Független Közmédia Testület tagjaival. Bár a hivatalos kezdés időpontjáról még nem született döntés, ő maga azt tartaná észszerűnek, ha januárban kezdené meg a munkát. „Nem volna szerencsés az év vége előtt intézkedéseket hozni”

Nyilvános meghallgatásán Kert 10+1 vállalást tett a közmédia átalakítására. Úgy fogalmazott, visszaszerezné a közszolgálati média becsületét, és átvezetné a közszolgálati médiát a digitális korba, az algoritmusok korába. Vállalta többek közt egy teljesen új közszolgálati hírportál elindítását, streamingplatform létesítését (amit „Közflixként” emlegetett) és a köztévé által elmúlt években sugárzott háborús propaganda kivizsgálását is.

Határozott lépéseket ígért a politikai függetlenség helyreállítása és garantálása kapcsán, és elmondta azt is, hogy tervei között szerepel egy hírszolgáltatási és etikai szabályzat elkészítése, valamint egy etikai bizottság létrehozása. Kert szerint a szerkesztőségekben bevezetik a „tűzfal-szabályt”, ami azt jelenti, hogy tartalmi kérdésekben kizárólag a főszerkesztőhöz lehet majd fordulni, és felállítaná a közmédia ombudsmanjának intézményét.