„Nagyon kemény munka lesz” – mondta a Klubrádiónak adott interjújában hétfő reggel Kert Attila, a közmédia új vezérigazgatója, akit pályázati úton, meghallgatások sora után választott meg a Független Közmédia Testület (FKT).
Hétfőn délután egy közös sajtótájékoztatót tartottak, ahol az FKT elnöke, Bayer Judit adta át ünnepélyesen Kert Attilának a munkaszerződése tervezetét, ám annak részleteiről nem árultak el sokat, így az sem derült ki, hogy hivatalosan mikor áll munkába a megválasztott vezérigazgató. Annyit mondtak el, hogy megkezdték a munkaszerződés részleteinek megtárgyalását, és a következő napokban/hetekben megállapodnak. Kert újságírói kérdésre azt mondta, szerinte a következő napokban alá fogja írni a munkaszerződését, „ebben túl sok bonyodalom nem lesz”.
„Zavarba ejtő érzés Hankiss Elemér és Gombár Csaba székét egyszerre elfoglalni” – kezdte köszönőbeszédét Kert. (Hankiss a Magyar Televízió, Gombár a Magyar Rádió elnöke volt a rendszerváltás után.) Kert azzal folytatta, hogy „rendkívül nagy kaland és inspiráló volt részt venni” a pályázatban. „Nagyon élveztem a pályázatírást és az itteni meghallgatást is, rendkívül korrektnek éreztem az eljárást, jó kérdéseket kaptam” – mondta, majd gratulált a többi résztvevőnek is.
A kérdések közt felmerült tanácsadói szerepe, hogy a Tiszát segítette, mire Kert – ahogy már hétvégi meghallgatásán – ismét elmondta, nem volt a munkacsoport tagja, csak megkérdezték a véleményét a közszolgálati médiával kapcsolatban. Egy újabb újságírói kérdés után, miszerint megelőzte-e politikai alku Kert kinevezését, Bayer Judit állt oda a mikrofonhoz, hogy közölje, a testület nevében kikéri maguknak a kérdést, és közölte, nem politikai alku eredménye volt a kiválasztás.
Stábja tagjait Kert egyelőre nem nevezte meg, azt mondta, a gazdasági vezetőt leszámítva egyelőre nem döntött semmilyen pozícióról, de kedden találkozik csapatával és megkezdik a közös munkát. Mindenesetre azt tudni lehet, hogy pályázatához szakemberként csatlakozott többek között Lévai Balázs és Bombera Krisztina, illetve Nagy Iván Zsolt is.
Kert Attila a Klubrádiónak adott hétfő reggeli interjúban úgy fogalmazott, még emlékszik arra, hogy „az volt az alap, hogy ami a rádióban és a tévében elhangzik, az úgy van”, célja ennek a visszaállítása.
Úgy látja, hogy „nagyon sok területen most úgy tűnik, újra lehet kezdeni dolgokat”, és reméli, ez a közmédiára is igaz. Ezen a ponton elevenítette fel azt, hogy pályázati úton utoljára 22 évvel ezelőtt választottak vezetőt a közmédia élére. Megválasztásáról, pontosabban kiválasztásáról azt mondta, ő azt tapasztalta, hogy „most tényleg ennek a testületnek a lelkiismeretén múlt minden”.
A kérdésre, hogy valóban 6 rádióval és 4 tévécsatornával számol-e, Kert két példával válaszolt, miszerint a lengyel köztévének több mint 20 csatornája van, illetve hogy a multiplex mozikat sem sokkal drágább üzemeltetni, ha több terem van. „A több képernyős világban a tematikus csatornák egyre nagyobb helyet foglalnak el az életünkben” – mondta Kert, aki szerint „annyi tematikus csatorna van, hogy egyre kevesebb tér marad az általános csatornáknak”.
Meghallgatásán azt mondta,
A Klubrádió kérdésére, hogy valóban 500 embert akar-e elbocsátani, Kert úgy válaszolt, nem akar munkatársakat elbocsátani, de a költségvetés 47 százalékos csökkenése miatt a 2100 fős szervezet létszámát mérsékelni kell, a jelenlegi foglalkoztatási struktúrát ilyen pénzügyi feltételek mellett nem lehet változatlanul fenntartani.
„Nincs semmiféle elvi szándékom, hogy mindenkit le kell váltani” – mondta Kert, aki szerint „itt nagyon hosszú beszélgetésekre van szükség, hogy tisztázzuk ezt a sok traumát, ami az elmúlt 16 évben ért minket”.
„Aki a közszolgálati csatorna hullámhosszán vagy képernyőjén ártott másoknak lejáratással, vagy aki pártpropagandát, vagy orosz propagandát folytatott a közszolgálati hullámhosszokon, az nem maradhat” – fogalmazott, hozzátéve, hogy nem szeretne „B-listázásokat” csinálni, „az első a szakmai felkészültség”, „kizárólag a teljesítmény és a hozzáállás számít”.
A kérdésre, hogy szerinte hogy néz ki a közszolgálat Magyarországon, Kert egy Bibó Istvántól származó gondolat parafrázisával válaszolt: „Közszolgálatinak lenni annyi, mint nem félni; újságírónak lenni annyi, mint nem félni.”
Munkába állásának időpontjáról azt mondta, a jogszabály szerint a kiválasztott vezetővel 30 napon belül kell megkötni a munkaszerződést. A szerződés részleteiről ma fog egyeztetni a Független Közmédia Testület tagjaival. Bár a hivatalos kezdés időpontjáról még nem született döntés, ő maga azt tartaná észszerűnek, ha januárban kezdené meg a munkát. „Nem volna szerencsés az év vége előtt intézkedéseket hozni”
Nyilvános meghallgatásán Kert 10+1 vállalást tett a közmédia átalakítására. Úgy fogalmazott, visszaszerezné a közszolgálati média becsületét, és átvezetné a közszolgálati médiát a digitális korba, az algoritmusok korába. Vállalta többek közt egy teljesen új közszolgálati hírportál elindítását, streamingplatform létesítését (amit „Közflixként” emlegetett) és a köztévé által elmúlt években sugárzott háborús propaganda kivizsgálását is.
Határozott lépéseket ígért a politikai függetlenség helyreállítása és garantálása kapcsán, és elmondta azt is, hogy tervei között szerepel egy hírszolgáltatási és etikai szabályzat elkészítése, valamint egy etikai bizottság létrehozása. Kert szerint a szerkesztőségekben bevezetik a „tűzfal-szabályt”, ami azt jelenti, hogy tartalmi kérdésekben kizárólag a főszerkesztőhöz lehet majd fordulni, és felállítaná a közmédia ombudsmanjának intézményét.
Úgy fogalmazott, hogy a függetlenség védelme végső soron személyes felelősség kérdése is. „Amíg én ott vagyok, nem lesz beavatkozás.”
Határozatlan idejű kinevezést és bruttó havi 2,9 millió forintos alapfizetést kap.
Bayer Judit, a Független Közmédia Testület elnöke péntek délután bejelentette: nem tudtak dönteni a győztesről, ezért szombat délután ismét meghallgatják a két legerősebb pályázót.
Segítünk azoknak, akik fogadást kötnének az eredményre: összeszedtük, mit érdemes tudni a jelentkezőkről, akik benyújtották pályázatukat az MRTV vezérigazgatói pozíciójára, és nem szórták ki őket az első körben.