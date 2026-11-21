A tulajdonosi jogokat gyakorló Független Közmédia Testület (FKT) Kert Attilát választotta a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. (MRTV) vezérigazgatójának, miután szombat délután újra meghallgatta a csütörtöki-pénteki első forduló két legerősebb jelöltjét, Kert Attilát és Szabó Stein Imrét. Kert Attila 6, Szabó Stein Imre 1 szavazatot kapott.

Kert Attila vezérigazgatóként határozatlan idejű kinevezést és bruttó havi 2,9 millió forintos alapfizetést kap majd. A rendelkezésére álló forrás azonban csökken, mert az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató jogutódjaként létrejött MRTV költségvetését 61,3 milliárd forinttal, több mint 43 százalékkal vágta meg az ideihez képest a parlament.

Kert Attilát előzetesen is az esélyes jelöltek között tartották számon, mivel rendelkezik érdemi vezetői tapasztalattal a televíziós piacon, és nem kompromittálódott az elmúlt 16 évben. Az 1990-es években a Magyar Rádió munkatársa volt, majd dolgozott az ATV-nél, a TV2-nél és az MTV-nál is. Utóbbinak hírigazgatója, majd tartalomfejlesztési menedzsere és kommunikációs igazgatója volt, mielőtt 2010-ben elbocsátották. 2013 óta az Euronews magyarországi irodáját vezeti. Pályázatához szakemberként csatlakozott többek között Lévai Balázs és Bombera Krisztina is.

Kert Attila Fotó: Kert Attila az FKT meghallgatásán

Kert Attila a nyilvános meghallgatásán 10+1 vállalást tett a közmédia átalakítására. Többek között vállalta egy teljesen új közszolgálati hírportál elindítását, streamingplatform létesítését (amit meghökkentő módon „Közflixként” emlegetett) és a köztévé által elmúlt években sugárzott háborús propaganda kivizsgálását is. Azt mondta, megválasztása esetén Baló György után nevezné el a közszolgálati gyártóbázist. Emellett megkerülhetetlen lépésként beszélt az állomány megkurtításáról, a dolgozók mintegy egynegyedét bocsátaná el.

Az FKT-hez eredetileg 27 vezérigazgatói pályázat érkezett a november 12-ei határidőig, de a mezőny majdnem felére szűkült, miután a testület kizárta a formailag elégtelen pályázatokat. Csütörtökön és pénteken 14 pályázót hallgattak meg.