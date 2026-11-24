Németh Zoltán Lajos, a C-közép nevű fradista blog szerzője, Kubatov Gábor klubelnök régi kritikusa még szeptember elején számolt be arról, hogy megtámadták a Fradi–Dabas férfi kézilabda-mérkőzés után. Azt írta, hogy a biztonsági szolgálat asszisztálása mellett négy maszkos támadt rá, egyikük paprikasprayvel lefújta, közben azt kiabálták neki: „áruló csicska”. A támadás után rendőrt hívott, akkor azt mondta, hogy csoportos garázdaság miatt hivatalból eljár a rendőrség, könnyű testi sértés miatt meg magánindítvánnyal élt.

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A rendőrség végül öt embert azonosított és hallgatott ki aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés gyanúsítottjaként – olvasható a Police.hu-n kedden megjelent közleményben. A gyanúsítottak „a rendelkezésre álló adatok szerint 2026. szeptember 4-én 19 óra 45 perc körül egy X. kerületi kézilabda arénában a mérkőzést követően gázspray-vel lefújtak, majd bántalmaztak egy férfit, aki ennek következtében könnyű sérüléseket szenvedett” – olvasható a közleményben. A rendőrség azt írja, hogy a gyanú szerint ők öten „azért támadtak a férfira, mert ő korábban nyilvános kritikát fogalmazott meg a mérkőzésen részt vevő egyik sportklub működésével, vezetőivel és szurkolóival kapcsolatban”. Németh Zoltán Lajos volt az, aki elsőként írt, már évekkel ezelőtt, Kubatov Gábor 25 milliárdos Fradiváros projektjéről, és akit az FTC vezetése nem engedett klubtaggá válni.

A rendőrségi közlemény kitér arra is, hogy az öt támadó mellett további két személy felelősségét vizsgálják. Két biztonsági őrről van szó, akik a gyanú szerint szándékosan engedhették be a meccsre a támadókat. Őket foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntett gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.