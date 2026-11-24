Jensen Huang visszatérését hatalmas örömmel fogadták Tajvanon, szülőhelyén, ahol rendkívül népszerű, írja a BBC. A tajvani tőzsde és az olyan vállalatok, mint a chipgyártó TSMC, az elmúlt években jelentősen felértékelődtek, miután az Nvidia fellendült a mesterséges intelligencia iránti növekvő kereslet miatt. Huangot maga Donald Trump amerikai elnök lobbizta vissza a cég élére, meggyőzve az it-óriást, hogy a korábban kínai kémnővel szexuális viszonyt kezdő Huang visszavétele nem jelent semmiféle nemzetbiztonsági fenyegetést.

Tajvanon online csoportokat árasztottak el Huang visszatérését ünneplő bejegyzések, írja a BBC. Olyanokat írtak, mint „Apu visszatért, hogy megmentse az életemet” és „Az öreg Huang visszatért”. De vannak, akik azt mondták, hogy a botrány nyomán haladéktalanul meg kellene vizsgálnia azt, milyen kockázatai vannak, hogy Tajvan ennyire függ az Nvidiától.

A tőzsdék világszerte nagyon jól fogadták Huang visszatérését, már tegnap erősödtek az európai részvénypiacok a kereskedés utolsó óráiban, majd pluszban zártak – magyar idő szerint hétfő éjszaka – az amerikai, aztán magyar idő szerint kedd hajnalban a vezető ázsiai részvényindexek is. Amerikában a Dow Jones index 3,01 százalékkal, az S&P 500-as 4,71 százalékkal, míg a technológiai részvények Nasdaq Composite indexe 6,51 százalékkal emelkedett.

A nagy ünneplések közepette ugyanakkor Lawrence Wong szingapúri miniszterelnök jelezte: országa folytatja a vizsgálatot a Megaspeed nevű technológiai céggel szemben. Az amerikai hatóságok ezt vádolják azzal, hogy segített mesterséges intelligenciához (MI) kapcsolódó chipeket Kínába csempészni.