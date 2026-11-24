Ismét Szenegál az Afrikai Nemzetek Kupájának győztese, miután a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) kedden hatályon kívül helyezte az Afrikai Labdarúgó-szövetség márciusi döntését, amellyel megfosztották a szenegáli válogatottat a címétől.

A januári döntőt Szenegál 1-0-ra nyerte meg a házigazda Marokkó ellen, két hónappal később azonban a marokkóiakat hirdették ki győztesnek. A január 18-i rabati döntő akkor fulladt káoszba, amikor a bíró a ráadásban befújt egy tizenegyest Marokkónak, amire a szenegáli játékosok tiltakozásul levonultak a pályáról. Negyedórával később a szenegáliak Sadio Mané győzködésére végül visszatértek, a megítélt marokkói büntető egy elbénázott panenkázás után kimaradt, a hosszabbításban pedig Pape Gueye megszerezte a szenegáliak győztes gólját.

Feszkó a januári Szenegál-Marokkó Afrika-kupa döntőn. Ki nevet a végén? Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP

Ezzel azonban nem volt vége a történetnek: két hónappal később ugyanis az afrikai szövetség fellebbviteli testülete elvette Szenegáltól a bajnoki címet, arra a szabályra hivatkozva, hogy a játékvezető engedélye nélkül levonuló csapatot vesztesnek kell nyilvánítani.

A szenegáli szövetség végül a lausanne-i Sportdöntőbírósághoz fordult, amely októberben hallgatta meg a feleket. A háromtagú testület egyhangú döntése szerint a mérkőzés folytatásáról a játékvezetőnek volt joga dönteni, a meccs végleges félbeszakítására vonatkozó szabályokat pedig nem lehetett alkalmazni, hiszen mindkét csapat folytatta a játékot.

A bíróság emiatt visszaállította a pályán elért eredményt, ami ellen ugyan még mindig lehet fellebbezni, de csak eljárásjogi kifogások alapján, úgyhogy közel egy évvel a döntő után talán lassan meglesz a 2026-os Afrika-kupa végleges győztese.