Felpörgetett ütemben zajlik a törvényalkotás: a hétfőtől hétfőig tartó, rekordhosszúságú, hatnapos parlamenti ülés után jövő hétre még két plusz ülésnap jutna. A kormány ugyanis a már betervezett hétfői ülésnap mellett keddre és szerdára is kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását.

Fotó: Németh Dániel/444

A parlament honlapján közzétett dokumentum szerint Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes további nyolc indítvány megtárgyalását javasolta. A rendkívüli ülés összehívását azzal indokolta, hogy a benyújtott törvényjavaslatokat mielőbb el kell fogadni.

A két rendkívüli ülésnapon egyebek mellett a kulturális intézmények működését, a könyvpiac szabályozását, az egészségügyet, az oktatást és a gyermekügyet érintő törvénymódosítások kerülhetnek napirendre. Tárgyalhatnak emellett a nemzetiségek jogairól, az anyakönyvi eljárásról, az állami vagyongazdálkodásról, a fenntartható finanszírozásról, valamint a csőd- és felszámolási eljárásokról szóló jogszabályok módosításáról is.

A képviselőknek már így is sűrű a programjuk: az eredetileg hat naposra tervezett, jövő hétfőig tartó ülésen összesen 27 előterjesztést tárgyalnak. Hétfőn délután egy órakor kezdődik az ülés, amelyen Magyar Péter miniszterelnök is felszólal napirend előtt, majd a kérdések, illetve az azonnali kérdések és válaszok órája következik.

Ha a kormány kezdeményezésének megfelelően összehívják a rendkívüli ülést, két hét alatt nyolc ülésnapjuk lesz a képviselőknek. (MTI)