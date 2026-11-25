Ismeretlen tettes ellen tehet feljelentést a külügyminisztérium a 444 cikke nyomán, amelyet Orbán Viktor utazásairól írtunk, erről beszélt Velkey György, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában szerda reggel.

A 444 kiperelte Orbán Viktor 2015 és 2025 közötti hivatalos repülőgépes utazásait, melyet cikksorozatban mutattunk be. Ezekből kiderült, hogy tíz év alatt 327 utazásra 4,8 milliárd forint közpénzt fizetett ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A legdrágább út 180 millió forint volt. Brüsszel volt a leggyakoribb cél, tíz év alatt 74 alkalommal repült oda. Az öt amerikai útja 380 millió forintba került. A hotelszámlák is elszálltak: 2025-ben már közel 450 millió forintot költött a külügy Orbánék szállásaira, majdnem annyit, mint 2016 és 2021 között összesen.

Velkey a rádióban arról beszélt, hogy további költségek is jelentkezhetnek Orbán Viktor miniszterelnök utazásai kapcsán.

„Amit mi ezekből a költésekből és dokumentumokból látjuk, az az, hogy az az imidzs, amit Orbán Viktor épített magáról gondosan, hogy ő az a nép egyszerű gyermeke, egy plebejus politikus, az teljes hazugság. Ő az ötcsillagos luxust szerette, delegációival luxusszállodákban szállt meg, luxuséttermekben étkezett, úgyhogy luxusköltésekről van szó adófizetői pénzekből, ő azt szerette és azt részesítette előnyben. És ennek rengeteg nyoma van ezekben a dokumentumokban, hogy a legmenőbb, a legfelkapottabb, a legdrágább luxuséttermekben és luxusszállodákban szálljon meg, ez nem szükséges ahhoz, hogy valaki a nemzeti érdeket védje” – mondta Velkey.

Beszélt arról is, hogy Orbán szintén adófizetői pénzből élt a hobbijának, a meccsnézésnek.

„Ismeretlen tettes ellen természetesen mi fogunk feljelentést tenni, ahogy korábban is tettük, hogyha ez indokolt. Átvizsgáljuk a dokumentumokat jogászokkal, áttekintjük, és hogyha olyan költéseket találunk, amelyek ezt indokolják, a jogászok jogi csapatdöntése alapján, akkor megtesszük a szükséges jogi lépéseket. Nagyon fontos, hogy az igazságszolgáltatás, az függetlenül működik, a mi dolgunk az, hogyha valami gyanúsat találunk, akkor lépéseket tegyünk, minden más az igazságszolgáltatás dolga”

– mondta.

Arra a kérdésre, hogy mennyire van közel ez a feljelentés, Velkey azt válaszolta, hogy ez a jogi csapat munkájának eredménye lesz majd.