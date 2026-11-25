Ahogy arról tegnap beszámoltunk, 7 fideszes civil szervezetnél tartott házkutatást a rendőrség 1,5 milliárdos hűtlen kezelés ügyében. Eddig is sejteni lehetett, hogy a Fidesz-KDNP korábbi képviselőjelöltjéről van szó, de szerdán ezt ő is megerősítette.

Király Nóra megerősítette, hogy hozzá köthető civil szervezeteknél tartott házkutatást a rendőrség, és közölte „nyugodt lelkiismerettel áll” a vizsgálat elé.

A Fidesz-KDNP korábbi képviselőjelöltje bejegyzésében azt írta: több mint tíz helyszínen 48 nyomozó dolgozott, néhol tíz óránál is tovább. Király Nóra kiemelte a helyszínen eljáró rendőrök „normális, emberséges” hozzáállását, és jelezte: a hatóság szerződéseket, számlákat, szakmai beszámolókat, megvalósulási dokumentációkat és teljesítési igazolásokat vitt el. Volt olyan helyszín, ahonnan az iratanyag mennyisége miatt nagyobb autóval kellett elszállítani a dokumentumokat.

Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

A politikus az MTI-nek azt mondta: nem élt panasszal az eljárás ellen.

Hangsúlyozta: az eddig megismert információk alapján továbbra is azok a felvetések állnak az eljárás középpontjában, amelyek hónapokkal ezelőtt a kormányinfón is elhangzottak. Ezek a támogatói okiratokban meghatározott céloktól eltérő felhasználás, illetve az azonos tematikájú programok kettős finanszírozásának lehetőségére vonatkoznak.

Király Nóra meggyőződése szerint a lefoglalt dokumentumok mindkét feltételezést egyértelműen cáfolni fogják. Elfogadhatatlannak nevezte és visszautasította ugyanakkor, hogy egyes médiumok álcivilnek minősítették a vizsgált szervezeteket. Jelezte, hogy a valótlan tényállításokat közlő sajtóorgánumokkal szemben helyreigazítást kezdeményeznek, és szükség esetén pert indítanak.

„Nyugodt lelkiismerettel állok a vizsgálat elé. Bízom benne, hogy annak lezárultával azok is a tények és az évek során elvégzett munka alapján ítélik meg szervezeteinket, akik az elmúlt hónapokban megkérdőjelezték a tevékenységünket”

– fogalmazott Király Nóra.

Kedden a police.hu oldalon közölték, a Miniszterelnökség július 14-ei feljelentése alapján az NNI Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya büntetőeljárást folytat hűtlen kezelés gyanúja miatt több mint másfél milliárd forint állami támogatás ügyében, amelyet hét civil szervezet számára folyósított a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2021-2026 között.

A Miniszterelnökség korábbi közleménye szerint a szóban forgó szervezetek: FICSAK 11 Alapítvány, Mindennapok Női Szemmel Egyesület, Zöld Követ Egyesület, Patrióták Magyarországért Egyesület, Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, Gazdagréti Összefogás Egyesület, Összefogás XI. Sportegyesület. Mind a hét szervezetben felbukkan valamilyen tisztségben a Fidesz-KDNP egyik korábbi budapesti, egyéni országgyűlési képviselőjelöltje – közölte júliusban a Miniszterelnökség, nem nevesítve a politikust.

Király Nóra 2006 és 2019 között a XI. kerület önkormányzati képviselője, 2014 és 2019 között pedig alpolgármestere volt a Fidesz-KDNP színeiben. A politikus 2025 nyarától 2026-os ciklus végéig a Fidesz országgyűlési képviselője volt, a 2026. április 12-i országgyűlési választáson Budapest 9. számú egyéni választókerületében indult a Fidesz-KDNP jelöltjeként, de mandátumot nem szerzett. (MTI)