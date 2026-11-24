Összesen 12, többségében budapesti helyszínen tartott házkutatásokat, és foglalt le bűnjeleket a Nemzeti Nyomozóiroda a kormány júliusi feljelentése alapján. Ekkor azt közölték: 2021 és 2026 tavasza között 1 milliárd 520 millió 100 ezer forintot kapott 7 civil szervezet, melynek vezetői, alapítói, hivatalos képviselői, elszámolói között átfedések, személyi és gazdasági összefonódások rajzolódnak ki. Mind a hét szervezetben felbukkan valamilyen tisztségben a Fidesz-KDNP egyik budapesti, egyéni országgyűlési képviselőjelöltje. Aki valószínűleg Király Nóra, bár őt a közlemény nem nevezi meg.

Fotó: NNI

A szóban forgó szervezetek: a FICSAK 11 Alapítvány, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Zöld Követ Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesület, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, a Gazdagréti Összefogás Egyesület, az Összefogás XI. Sportegyesület. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya büntetőeljárást folytat hűtlen kezelés gyanúja miatt. Ezenkívül vizsgálják, hogy történt-e még hivatali visszaélés, illetve költségvetési csalás.

A kedden lefoglalt több zsáknyi irat között voltak könyvelési anyagok, szerződések, számlák, vállalási dokumentumok és teljesítési igazolások. A forenzikus nyomozók elektronikus adatokat biztosítottak számítógépekről, laptopokról és telefonokról. Az ügyben jelenleg is zajlanak tanúkihallgatások.

A nyomozásban szereplő álcivilek némelyikéről már korábban is cikkeztük: