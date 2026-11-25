Így alakult, hogy egyszer csak röplabdázni kezdtünk magyar fiatalokkal és az ukrán elnökkel Beregszászon, a Kossuth Lajos Líceumban – írta videója alá Magyar Péter.

A Fidesz „Válaszok helyett röplabdázás Ukrajnában” című közleményében kijelenti, hogy „a magyar emberek választ vártak volna arra, hogy Tisza-kormány részt vesz-e Ukrajna finanszírozásában.” Erről a röplabdázás közben valóban nem esett szó, de a közös sajtótájékoztatón igen.

Zelenszkij is posztolt egy videót arról, ahogy nevetve játszik együtt a kárpátaljai fiatalokkal: