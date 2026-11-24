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Kárpátaljára látogatott kedden Magyar Péter miniszterelnök, ahol előbb Ungváron együtt koszorúzott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd Beregszászon tárgyaltak. Az ungvári temetőben tartott rövid tájékoztató után a beregszászi Rákóczi Egyetemen álltak ki az újságírók elé.

Zelenszkij azzal kezdte, hogy jó hangulatú beszélgetést folytattak, és megköszönte, hogy Magyarország elítéli Oroszország agresszióját és támogatja a mihamarabbi békét. Nagyra értékelte, hogy közösen megkoszorúzták a háborúban elhunyt ukrán katonák emlékművét.

Az energetika volt az egyik legfontosabb témája a tárgyalásoknak, az ukránoknak dízelre van szükségük, ebben számítanak Magyarországra is.

Beszéltek a vasúti infrastruktúra fejlesztéséről, a meglévők felújításáról és új átkelőpontok létesítéséről. Kárpátaljai egészségügyi és szociális projekt fejlesztéséről is tárgyaltak.

Felajánlotta, hogy Ukrajna tud kukoricát szállítani az aszály sújtotta Magyarországnak, egyeztettek az élelmiszerbiztonságról is.

Beszéltek Ukrajna EU-tagságáról is, Zelenszkij szerint az ukrán népnek nincs más lehetősége, mint a nyugati integráció.

Magyar megköszönte a lehetőséget a látogatásra, és újra elítélte az orosz agressziót.

Magyar és Zelenszkij az ungvári temetőben Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Magyar már a koszorúzás után bejelentette, hogy folytatva a korábbi humanitárius támogatásokat, egymilliárd forintos humanitárius csomagot hozott, amiben betegmegfigyelő monitorok, gyógyszerek, energetikai eszközök, generátorok, járművek vannak, olyan dolgok, amiket Ukrajna kért, és nem katonai eszközök. Ezen felül a magyar kormány egy Zrínyi Ilonáról elnevezett szociális alap létrehozásáról is döntött a kárpátaljai magyarok számára, egymilliárd forint értékben, ezzel támogatva a megmaradásukat, az egészségügyi ellátásukat, az oktatásukat és a kulturális életüket.

Ezt elmondta most is, Zelenszkij mellett állva, és beszámolt arról is, hogy megmutatták neki azt a kórházi szárnyat is, amit részben az ukrán, részben a magyar kormány támogatásával hoztak létre.

Az energetikai támogatásra most van igazán szüksége az ukránoknak, a tél beállta előtt, ezért hoztak generátorokat is.

Hosszú az út, a bizalmat folyamatosan építeni kell, de a tízpontos programot, ami javítja a kárpátaljai magyarok helyzetét oktatási, nyelvi és kisebbségi jogok tekintetében, elfogadta az ukrán törvényhozás - mondta Magyar. Azt kérte, gyorsítsák fel ennek alkalmazását. Magyar szeretné, ha a magyarok magyarul beszélhessenek, vagy kérhessenek magyar idegenvezetést például Munkács várában.

Azt tapasztalta, mindenki örül annak, hogy végre megállították a politikai eszkalációt, és elindultak egy jószomszédi viszony felé. Megemlítette, hogy szeretné, ha visszakerülne a munkácsi várra 1896-ban felkerült turulszobor, amit 2022-ben vették le az ukránok.

Magyar megemlítette, hogy 2 millió tonnával kevesebb kukorica termett Magyarországon, ami óriási gondot okoz az állatartóknak. Ezért tárgyalni kell arról, hogy állami kontroll mellett, ellenőrzött körülmények között vásároljanak ukrán kukoricát.

Magyar és Zelenszkij is megemlítette, hogy összemérték a küzdőszellemüket, ez azt jelentette, hogy a Kossuth Lajos líceumban beálltak a röplabdázó diákok közé.

Magyar arról kapott kérdést ukrán részről, hogy támogatja-e, hogy újabb klasztereket nyissanak meg az EU-csatlakozásban, és támogatja-e Ukrajna finanszírozását. Humanitárius eszközökkel támogatta eddig is Magyarország Ukrajnát, ez a jövőben is így lesz, de a jelenlegi nehéz magyar költségvetési helyzetben nem tudja elfogadni, hogy közvetlenül összekapcsolják az EU-s költségvetéssel, itt arra utalt, hogy kötelező lenne a részvétel egy közös hitelfelvételben. Magyar szerint meg kell hagyni a tagországok szabadságát arra, hogy eldönthessék, milyen módon támogatják Ukrajnát. Az EU-csatlakozási tárgyalásokról azt mondta, hogy ez nagyon hosszú út, Magyarországnak 13 évébe telt, Szerbia 15 éve nem jut be az EU-ba. Előbb meg kellett egyezni a kisebbségi jogokról, hogy hozzájáruljunk annak a klaszternek a megnyitásához. Szerinte ez hosszú és unalmas út, az EU-hoz érdem alapján lehet csatlakozni, és ez nagyon-nagyon nehéz út, gyorsított eljárásról szó sincs - erősítette meg a korábbi álláspontját. Tudja, hogy az ukránok azt érzik, hogy természetes szövetségesei az EU-nak, de ezt érzik a Balkánon is, és rájuk is figyelemmel kell lenni.

Zelenszkijtől azt kérdezte az RTL, hogy miért most sikerült megállapodni a kisebbségről szóló törvényről, korábban miért nem. Zelenszkij egyrészt kitért arra, Ukrajna egyrészt összehangolja az törvényhozását az EU-val. Reméli, hamarabb megtörténik majd az EU-csatlakozás, mint amit Magyar Péter az előbb felvázolt. És beszélt arról is, hogy nem is olyan régen nem kapták meg a magyar politikai elittől a tiszteletet, hergelték ellenük az embereket. (Itt nyilván az Orbán-kormányra gondolt.) Most minden lehetőség adott, hogy új lehetőség nyíljon a két ország kapcsolatában, az ehhez szükséges emberi kapcsolatokat most kezdték kiépíteni.

Magyar azt a kérdést kapta meg, hogy Magyarország milyen szerepet vállalna a majd létrejövő béke megőrzésében. A miniszterelnök előbb arról beszélt, hogy az ukránok nem kapták meg azokat a biztonsági garanciákat, amelyek a budapesti memorandumban ígértek nekik. Majd azt mondta, bárcsak ott tartanánk, hogy a béke fenntartásában az ENSZ-keretében szerepet vállalhassunk, a balkáni békefenntartásokhoz hasonlóan. Ugyanezt válaszolta arra a kérdésre is, hogy milyen szerepet kaphat Magyarország Ukrajna újjáépítésében. Szerinte Magyarországnak kulcsszerepe lehet ebben.

Az út előtt

Mint arra Magyar hétfőn a parlamentben is emlékeztetett, magyar miniszterelnök legutóbb 2015-ben járt Kárpátalján, szerinte pedig bűn, hogy Orbán Viktor a háború kitörése óta „nem ért rá elmenni” a kárpátaljai magyarokhoz. Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter 2024 januárjában látogatott Ungvárra, Orbán Viktor viszont a háború kitörése után csak egyszer járt Ukrajnában: 2024-ben, híres-hírhedt „békemissziója” keretében Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkijjel.

Magyar még 2024-ben még európai parlamenti képviselőként utazott el Ukrajnába, akkor Kárpátalján is járt, Kijevben pedig adományokat vitt a nem sokkal korábban orosz rakétatámadásban súlyosan megrongálódott Ohmatgyit gyerekkórháznak.

A magyar–ukrán kapcsolatokról október 16-án Brüsszelben az Európai Tanács ülése után tárgyalt először négyszemközt Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij, majd november 12-én az Európai Politikai Közösség dublini csúcstalálkozóján is egyeztettek. A magyar miniszterelnök másnap arról beszélt, hogy még novemberben találkoznának, de Budapest és Kijev helyett Kárpátalján.

A két ország kapcsolatában az áprilisi kormányváltás után indult el a közeledés. Ennek egyik első látványos jele volt, hogy a Tisza-kormány első ülésének napján, a Kárpátalját ért május 13-i orosz dróntámadás után Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, amire a korábbi támadások után az Orbán-kormány idején nem volt példa. Az pedig az új külpolitikai irányelvekben is megjelent, hogy Oroszország fenyegetést jelent Magyarországra és a kárpátaljai kisebbségre.

Aztán Magyar Péter június első napjaiban bejelentette, hogy sikerült megállapodnia Ukrajnával a magyar kisebbségi jogokról, aminek értelmében a kárpátaljai honfitársaink az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni. Cserébe Magyarország hozzájárult az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások első két klaszterének megnyitásához.

A nyár folyamán azonban megtorpant a folyamat, a magyar kormány ugyanis elégedetlen volt a megállapodás végrehajtásával, és kijelentette: addig, amíg az ügyet nem rendezik, megvétózza, hogy újabb klasztereket nyissanak meg Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásai során. Hogy ez miért nem jelentett visszatérést a sötét NER-időszak gyakorlatához, hanem maga a diplomácia, arról érdemes elolvasni ezt cikkünket.

Szeptemberben aztán a Zelenszkij által kezdeményezett Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés miatt is diplomáciai vita, sőt az Orbán–Szijjártó-időszak hangulatát idéző üzengetés kezdődött az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha és Magyar Péter között a közösségi médiában.

A két ország feszült kapcsolatain enyhített, az ukrán parlament pedig október 12-én elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály szerint az oktatás nyelve elvileg az ukrán marad, de a törvény biztosítja, hogy Ukrajna őshonos népei és az Európai Unió valamelyik hivatalos nyelvét beszélő kisebbségek a saját nyelvüket is használhassák az oktatás során; emellett nemzetiségi oktatási intézményi státust kaphatnak az iskolák, ahol a tanulók több mint 50 százaléka az EU-ban hivatalos nyelvnek számító nemzeti kisebbségi nyelven tanul. Másnap az EU újabb két tárgyalási klasztert nyitott meg Ukrajnával, így a hat klaszterből már négyet megnyitottak.

Az októberi találkozó után Magyar azt mondta, megállapodtak abban, hogy miniszteri szinten folytatják a két ország közötti egyeztetéseket, és kiemelt figyelmet fordítanak a kisebbségek helyzetének további javítására. Zelenszkijt az október 23-i ünnepségre is meghívták, de hamar kiderült, hogy nem tud jönni.

A keddi találkozót előkészítő külügyminiszteri egyeztetéseken az ukrán külügy honlapja szerint a kisebbségi jogok mellett már Ukrajna újjáépítése, a magyar vállalatok abban való részvétele, az energetikai együttműködés és a határon átnyúló infrastruktúra fejlesztése is napirendre került.

A gazdasági kérdésekkel kapcsolatban Magyar Péter épp a hétfői a V4+Ausztria csúcstalálkozón mondta azt, hogy nem fogadják el, hogy Ukrajna finanszírozását összekössék a hétéves uniós költségvetéssel. Itt a miniszterelnök Friedrich Merz német kancellárra utalt, aki korábban burkoltan azzal fenyegetőzött, hogy ha nem száll be minden tagállam Ukrajna finanszírozásába, akkor blokkolja a 2028-2034-es uniós költségvetés más pénzügyi kérdéseit. Magyar egyébként azt is mondta, hogy Magyarország is szolidáris Ukrajnával, erre szükség van és „igyekszünk minden módon segítséget nyújtani”.