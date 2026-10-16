Zelenszkijt is meghívták Budapestre, az október 23-ai ünnepi eseményekre

Ihor Zsovkva, az ukrán elnök helyettes kabinetfőnöke az Euronewsnak megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij meghívást kapott az 1956-os magyar forradalom 70. évfordulójára rendezett október 23-ai ünnepi eseményekre, így az ukrán elnök jövő héten várhatóan Budapestre látogat. Bár utóbbit még nem erősítették meg, Zsovka annyit közölt: „Majd meglátjuk.”

Az Euronews azt írja, a meghívás azt megelőzően érkezett, hogy Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter péntek reggel Brüsszelben, az uniós csúcs margóján első hivatalos kétoldalú megbeszélésüket tartják, miután hónapok óta egyeztettek találkozójuk időpontjáról és helyszínéről.

Zsovka az Euronewsnak annyit mondott a találkozóról: „Nagyon bizakodóak vagyunk”, amihez hozzátette, Kijev hálás Magyarország támogatásáért, amivel segítette Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak előrehaladását.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij a júniusi EU-csúcson Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT/AFP

Magyar szerdán azt mondta a Zelenszkijjel tervezett kétoldalú találkozójáról, hogy négyszemközt, nagyjából 10-15 percet tárgyalnak majd. Elsősorban a magyar kisebbség helyzetéről akar beszélni, és a magyar-ukrán viszony jövőjére szeretne koncentrálni. Ha jól alakul a megbeszélés, az „ősszel talán sor kerülhet” egy beregszászi találkozóra is. Magyar azt is elmondta, szeretné, ha a 10 pontos ukrán-magyar politikai megállapodást a legmagasabb szinten is jóváhagynák, vagyis Zelenszkij az esetleges beregszászi találkozón kimondaná, hogy amit vállaltak, azt teljesítik is.

Az ukrán parlament a napokban elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvényjavaslatot. A korrekciók lényege, hogy az oktatás nyelve elvileg az ukrán marad, de a törvény biztosítja, hogy Ukrajna őshonos népei és az Európai Unió valamelyik hivatalos nyelvét beszélő kisebbségek a saját nyelvüket is használhassák az oktatás során; emellett nemzetiségi oktatási intézményi státust kaphatnak az iskolák, ahol a tanulók több mint 50 százaléka az EU-ban hivatalos nyelvnek számító nemzeti kisebbségi nyelven tanul. Ahogy arról hosszabban is írt Gazda Albert, az, hogy a törvénymódosítást benyújtották és megszavazták, alighanem annak köszönhető, hogy az ukrán politikai elit felfogta: Magyar Péternek és kormányának komolyabb a zsarolási potenciálja az európai uniós színtéren, mint amennyi Orbán Viktornak volt az utolsó időszakában.

Zelenszkij mostani, budapesti október 23-ai látogatása azért is lenne jelentős, mert ez lesz a 70, évfordulója az 1956-os, szovjet uralom elleni felkelés kirobbanásának, amit végül levertek a szovjet csapatok.

Az ukrán elnök mellett várhatóan más európai vezetők is részt vesznek a megemlékezésen: Emmanuel Macron francia elnök már megerősítette részvételét, de valószínűleg ott lesz António Costa, az Európai Tanács elnöke is. Meghívást kapott még Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is.

Zelenszkij látogatásával kapcsolatban kerestük a kormányt, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.