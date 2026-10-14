Magyar Péter szerint ha jól sikerül a tárgyalása Zelenszkijjel, az ősszel „talán sor kerülhet” egy beregszászi találkozóra is

Miután Magyar Péter megérkezett Brüsszelbe, rövid sajtótájékoztatót tartott a csütörtökön kezdődő EU-csúcs témáiról.

A miniszterelnök a hétéves uniós költségvetési tervvel kapcsolatban azt mondta, jó hír, hogy a legfrissebb javaslat szerint a Magyarországnak ajánlott összeg nem csökkent, az ország befizetési kötelezettség pedig nem nőtt. A költségvetés főösszegét ugyan csökkentették, de nem a Magyarországnak fontos területekről vonták el a pénzt. A mostani EU-csúcson elsősorban technikai kérdésekről tárgyalnak majd, nagy vita szerinte nem várható. Az eredeti terv szerint a decemberi EU-csúcson véglegesítették volna a költségvetést, de a novemberi spanyol választás miatt tolódhat a döntés.

Magyar beszélt a Volodimir Zelenszkijjel tervezett kétoldalú találkozójáról is. Azt mondta, négyszemközt, nagyjából 10-15 percet tárgyalnak majd. Elsősorban a magyar kisebbség helyzetéről akar beszélni, és a magyar-ukrán viszony jövőjére szeretne koncentrálni. Ha jól alakul a megbeszélés, az „ősszel talán sor kerülhet” egy beregszászi találkozóra is. A miniszterelnök azt szeretné, ha a 10 pontos ukrán-magyar politikai megállapodást a legmagasabb szinten is jóváhagynák, vagyis Zelenszkij az esetleges beregszászi találkozón kimondaná, hogy amit vállaltak, azt teljesítik is.

Magyar Péter Fotó: Molnár Kristóf/444

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy továbbra is tartja korábbi nyilatkozatát, miszerint Magyarországot kárpótolni kell azért a 2 milliárd euróért, amit az Orbán-kormány hibájából elveszített a kondicionalitási eljárás miatt. Magyar szerint sokan azt mondják, hogy ez nem lehetséges, de a nyáron hazahozott uniós forrásokra is ezt mondták a választás után. Egyébként már van előrelépés, mert a ciprusi javaslathoz képest körülbelül 1 milliárd euróval nőtt a Magyarországnak járó forrás a legfrissebb uniós költségvetési javaslatban.

Végül azt is elmondta, hogy a magyar költségvetést hétfőn vagy kedden tudják bemutatni az Országgyűlésnek.