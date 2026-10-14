Összejön a Magyar Péter–Zelenszkij-találkozó az EU-csúcson, a miniszterelnök beszáll az Európai Tanács legkeményebb tárgyalásába is

Négy hónap szünet után újra Brüsszelben találkoznak az uniós állam- és kormányfők. A csütörtökön kezdődő EU-csúcs lesz a második, amelyiken Magyar Péter képviseli Magyarországot. A júniusi csúcstalálkozó optimális volt a bemutatkozásra, mert nem kellett sürgős döntéseket hozni, így a miniszterelnök kiélvezhette az Orbán Viktor legyőzőjének járó reflektorfényt. Ezúttal sűrűbb és feszültebb csúcs várható, amin Magyarnak is keményen kell tárgyalnia.
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Ez volt az első csúcs, ahol már Magyar Péter képviselte az országot. A magyar miniszterelnök egy viszonylag eseménytelen csúcson mutatkozhatott be, ahol nem kellett akut válságot kezelni, probléma és tennivaló azért volt bőven. Helyszíni beszámoló Brüsszelből.
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