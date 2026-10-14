Összejön a Magyar Péter–Zelenszkij-találkozó az EU-csúcson, a miniszterelnök beszáll az Európai Tanács legkeményebb tárgyalásába is

eu

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Négy hónap szünet után újra Brüsszelben találkoznak az uniós állam- és kormányfők. A csütörtökön kezdődő EU-csúcs lesz a második, amelyiken Magyar Péter képviseli Magyarországot. A júniusi csúcstalálkozó optimális volt a bemutatkozásra, mert nem kellett sürgős döntéseket hozni, így a miniszterelnök kiélvezhette az Orbán Viktor legyőzőjének járó reflektorfényt. Ezúttal sűrűbb és feszültebb csúcs várható, amin Magyarnak is keményen kell tárgyalnia.

Magyar Péter a júniusi EU-csúcson
Fotó: DANIEL GNAP/NurPhoto via AFP

Harc a pénzért

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
eu Európai Bizottság magyar péter Európai Unió uniós költségvetés európai tanács mff
Kapcsolódó cikkek

Trump megállapodott Putyinnal, orosz dízel érkezhet nagy mennyiségben az amerikai piacra

Az orosz olaj kereskedelmét évek óta szankciókkal korlátozták. Az amerikai elnök így törné le az iráni háború miatt elszállt üzemanyagárakat.

Német Szilvi
üzlet

Magyar Péter első brüsszeli csúcsa végre nem magyar vétófenyegetésekről szólt

Ez volt az első csúcs, ahol már Magyar Péter képviselte az országot. A magyar miniszterelnök egy viszonylag eseménytelen csúcson mutatkozhatott be, ahol nem kellett akut válságot kezelni, probléma és tennivaló azért volt bőven. Helyszíni beszámoló Brüsszelből.

Inkei Bence
külföld

Ursula von der Leyen jelentős mértékben növelné az uniós költségvetést, és a jogállamisági feltételek teljesülése nélkül egy eurót sem adna

Az Európai Bizottság 2000 milliárd eurós tervet rakott le az asztalra, de akár másfél évig is eltarthat majd a vitája.

Molnár Kristóf
eu

Elfogadták Ukrajnában a magyar nyelvű oktatást biztosító törvényjavaslatot

Ez volt a magyar kormány feltétele, hogy ne blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait.

Molnár Kristóf
külföld