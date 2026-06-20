Magyar Péter első brüsszeli csúcsa végre nem magyar vétófenyegetésekről szólt

külföld

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  • Június 18-án és 19-én rendezték az Európa Tanács ülését Brüsszelben.
  • Ez volt az első csúcs, ahol már Magyar Péter képviselte az országot.
  • A magyar miniszterelnök egy viszonylag eseménytelen csúcson mutatkozhatott be, ahol nem kellett akut válságot kezelni, probléma és tennivaló azért volt bőven.
  • Helyszíni beszámoló Brüsszelből.

Négy új vezetőt üdvözöltek az Európai Tanács júniusi ülésén, hiszen négy országnak lett új miniszterelnöke a legutóbbi, áprilisi informális csúcs óta. Közülük ketten – a negyedik kormányát alakító Janez Janša, illetve az államfőből kormányfővé avanzsáló Rumen Radev – régi ismerősei a többi európai vezetőnek, míg az új lett miniszterelnök, Andris Kulbergs megbízatása csak az októberi választásokig szól. Vagyis Magyar Péter jelentette az igazi újdonságot, pláne, hogy egyébként is szűnni nem akaró figyelem irányul rá április 12. óta külföldön, és most elfoglalhatta a helyét a Tanácsban is a többi tagállam vezetője mellett. Természetesen most is nagy volt az érdeklődés, hogy az állandó kerékkötő, Orbán Viktor nélkül mire jutnak az európai vezetők, és voltak is a csúcs témái között olyanok, amelyek korábban vonzották a magyar vétót. Most azonban nem feltétlenül Magyarországról szólt ez a csúcs, és az előzmények ismeretében ennek csak örülni lehet.

Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT/AFP

Kinek jó, ha Európa-szerte ismerik egy tízmilliós ország vezetőjét?

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külföld