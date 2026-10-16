Magyar Péter szerint Zelenszkij nem fog eljönni az október 23-ai megemlékezésre

Magyar Péter miniszterelnök az Egyenes Beszéd című műsorba jelentkezett be péntek este a brüsszeli csúcs után, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is egyeztetett.

Erről a tárgyalásról azt mondta, az ukrán elnökkel is közölte, a két ország viszonyában történelmi jelentőségűnek tartja, hogy sikerült megállapodni a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvényről, amelyet az ukrán parlament már el is fogadott. Erről itt írtunk részletesen.

Azt is mondta, hogy bár előtte az európai vezetők meghallgatták Zelenszkijtől, hogy áll most az orosz–ukrán háború, ők az ukrán elnökkel négyszemközt nem erről beszélgettek, hanem a kárpátaljai magyarok helyzetéről. Biztosította Zelenszkijt Magyarország szolidaritásáról, és azt kérte az ukrán elnöktől, hogy helyezzék új alapokra a két ország kapcsolatát. Szerinte erre mindkét ország nyitott.

Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter Fotó: HANDOUT/AFP

Mint korábban is írtuk, Magyar Péter meghívta Zelenszkijt az október 23-ai megemlékezésre Budapestre, Rónai Egon pedig rákérdezett Magyarnál, hogy jön-e az elnök.

Magyar azt válaszolta, hogy ő minden állam- és kormányfőt meghívott az ünnepségre, az oroszokat leszámítva.

„Nyilván van, aki el tud jönni, de én nem gondolnám, hogy el fog jönni az október 23-ai megemlékezésre” – mondta.

Azzal folytatta, hogy Emmanuel Macronnal például egyeztetett az ünnepségről, arról is, hogy kik fognak beszédet mondani.

„Abban maradtunk Zelenszkij elnök úrral, hogy mostantól a miniszterek fogják folytatni a tárgyalásokat. Azonosítják Kárpátalján azokat a projekteket, legyen szó kórházról, iskoláról vagy akár kölcsönös érdekeken nyugvó gazdasági projektekről, amelyekben tudunk előrelépni. Ha ezek mennek, akkor pár hónap múlva találkozunk vagy Kijevben, Beregszászon vagy Budapesten, és folytatjuk ezeket a tárgyalásokat.”

Zelenszkij korábban újságíróknak azt mondta az október 23-ai meghívásról, hogy „nem vagyok ellene”.