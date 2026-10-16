Zelenszkij az október 23-ai meghívóról: Nem vagyok ellene

POLITIKA

Nem sokkal azután, hogy négyszemközt tárgyalt Magyar Péterrel, Volodimir Zelenszkij sajtótájékoztatót tartott a brüsszeli EU-csúcson. Az ukrán elnöktől a világpolitikai témák mellett azt is megkérdezték, milyen volt a magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalása.

Zelenszkij azt mondta, nagyon jó volt a találkozó, és rengeteg dologról beszéltek Magyarral. Például gazdaságról és logisztikáról. Hozzátette, hogy Ukrajna hálás, amiért a magyar kormány is támogatta, hogy új klasztereket nyissanak meg Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában. Utóbbi döntést azután hozta meg a magyar kormány, hogy az ukrán parlament a héten elfogadta a magyar nyelvű oktatást biztosító törvényjavaslatot, amit Magyar Péter korábban feltételként támasztott az ukránok felé.

Az ukrán elnöktől azt is megkérdezték, hogy elfogadja-e a magyar kormány meghívását, és részt vesz-e az október 23-ai budapesti megemlékezésen. Zelenszkij félmosollyal azt válaszolta, „nem vagyok ellene”.

Volodimir Zelenszkij
Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Magyar Péter a pénteki négyszemközti tárgyalás után azt írta, megállapodtak abban, hogy miniszteri szinten folytatják a két ország közötti egyeztetéseket, és kiemelt figyelmet fordítanak a kisebbségek helyzetének további javítására. A miniszterelnök emellett „teljes szolidaritásáról” biztosította az ukrán elnököt az Ukrajna ellen már közel öt éve tartó „embertelen orosz agresszió” miatt.

POLITIKA Volodimir Zelenszkij magyar péter ukrajna
Kapcsolódó cikkek

Négyszemközt tárgyalt Magyar és Zelenszkij

Megállapodtak abban, hogy miniszteri szinten folytatják a két ország közötti egyeztetéseket, és kiemelt figyelmet fordítanak a kisebbségek helyzetének további javítására.

Mészáros Juli
POLITIKA

Elfogadták Ukrajnában a magyar nyelvű oktatást biztosító törvényjavaslatot

Ez volt a magyar kormány feltétele, hogy ne blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait.

Molnár Kristóf
külföld