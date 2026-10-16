Zelenszkij az október 23-ai meghívóról: Nem vagyok ellene

Nem sokkal azután, hogy négyszemközt tárgyalt Magyar Péterrel, Volodimir Zelenszkij sajtótájékoztatót tartott a brüsszeli EU-csúcson. Az ukrán elnöktől a világpolitikai témák mellett azt is megkérdezték, milyen volt a magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalása.

Zelenszkij azt mondta, nagyon jó volt a találkozó, és rengeteg dologról beszéltek Magyarral. Például gazdaságról és logisztikáról. Hozzátette, hogy Ukrajna hálás, amiért a magyar kormány is támogatta, hogy új klasztereket nyissanak meg Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában. Utóbbi döntést azután hozta meg a magyar kormány, hogy az ukrán parlament a héten elfogadta a magyar nyelvű oktatást biztosító törvényjavaslatot, amit Magyar Péter korábban feltételként támasztott az ukránok felé.

Az ukrán elnöktől azt is megkérdezték, hogy elfogadja-e a magyar kormány meghívását, és részt vesz-e az október 23-ai budapesti megemlékezésen. Zelenszkij félmosollyal azt válaszolta, „nem vagyok ellene”.

Volodimir Zelenszkij Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Magyar Péter a pénteki négyszemközti tárgyalás után azt írta, megállapodtak abban, hogy miniszteri szinten folytatják a két ország közötti egyeztetéseket, és kiemelt figyelmet fordítanak a kisebbségek helyzetének további javítására. A miniszterelnök emellett „teljes szolidaritásáról” biztosította az ukrán elnököt az Ukrajna ellen már közel öt éve tartó „embertelen orosz agresszió” miatt.