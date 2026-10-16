Négyszemközt tárgyalt Magyar és Zelenszkij

„Négyszemközti tárgyalást folytattam Brüsszelben Ukrajna elnökével, Volodimir Zelenszkijjel. Üdvözöltem a Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak erősítéséről létrejött politikai megállapodást” – közölte Facebook-posztjában Magyar Péter, aki azzal folytatta: „A kölcsönös bizalom helyreállításának első lépéseként értékeltük, hogy Ukrajna Parlamentje elfogadta a megállapodás alapján a kisebbségi oktatási törvényt, és hogy az ukrán fél azonnal megkezdte annak végrehajtását.”

Fotó: Facebook

Magyar megköszönte az ukrán parlament szeptemberi határozatát, amelyben elismerték, hogy 1944 és 1946 között a kényszermunkára hurcolással és a tömeges deportálással bűncselekményeket követtek el a kárpátaljai magyarok ellen.

Megállapodtak abban, hogy miniszteri szinten folytatják a két ország közötti egyeztetéseket, és kiemelt figyelmet fordítanak a kisebbségek helyzetének további javítására.

„Egyetértettünk abban, hogy mindkét ország érdeke, a politikai és gazdasági kapcsolatok új alapokra helyezése” – közölte Magyar, aki „teljes szolidaritásáról” biztosította az ukrán elnököt az Ukrajna ellen már közel öt éve tartó „embertelen orosz agresszió” miatt. Bejegyzését azzal zárta, hogy elmondta, Magyarország kész minden lehetséges diplomáciai eszközzel segítséget nyújtani egy mielőbbi tűzszünet és egy tartós béke megteremtésében.

Pénteken derült ki, hogy Zelenszkijt is meghívták Budapestre, az október 23-ai ünnepi eseményekre – a meghívást Ihor Zsovkva, az ukrán elnök helyettes kabinetfőnöke megerősítette, azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij el is látogat-e Budapestre, annyit közölt: „Majd meglátjuk.”