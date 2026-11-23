Kibővített formátumú V4-es (V4 és Ausztria) miniszterelnöki találkozót tartottak hétfőn délután Pozsonyban. Magyar Péter magyar, Andrej Babiš cseh, Robert Fico szlovák, és Donald Tusk lengyel miniszterelnökökhöz ezúttal Christian Stocker osztrák kancellár csatlakozott. Mind az öten egyetértettek abban, hogy számukra elfogadhatatlan az Európai Unió jelenlegi költségvetési tervezete, Magyar Péter egyenesen úgy fogalmazott, hogy nincs is értelme megtartani az erre a hétre, csütörtök-péntekre tervezett költségvetési tanácskozást Brüsszelben, és ezt a tervezetet nem is tekinti tárgyalási alapnak.

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A magyar miniszterelnök arról is beszélt, nem fogadják el azt, hogy Ukrajna finanszírozását összekössék a hétéves uniós költségvetéssel, utalva Friedrich Merz német kancellárra, aki korábban burkoltan azzal fenyegetőzött, hogy ha nem száll be minden tagállam Ukrajna finanszírozásába, akkor blokkolja a 2028-2034-es uniós költségvetés más pénzügyi kérdéseit.

„Ezt korábban is megtettük, és a jövőben is meg fogjuk tenni” – mondta Magyar Péter, aki szerint nem elfogadható, hogy az uniós költségvetésben kötelező módon ezt „ránk oktrojálják”, ezzel fenyegessenek vagy ezt feltételként szabják meg.

Az öt kormányfő továbbá közös levelet küld az Európai Bizottságnak az ETS2 – Emissions Trading System 2, az Európai Unió új, kiterjesztett kibocsátáskereskedelmi rendszere bevezetésének halasztását kérve. Szerintük ugyanis ez csökkenti Európa versenyképességét, Andrej Babiš pedig egyenesen úgy fogalmazott, hogy a versenyképesség alapját az energiaárak adják, így az Európai Unió saját magát teszi tönkre az energiapolitikájával.