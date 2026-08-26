Új külpolitikai irányelvünk: Oroszország fenyegetést jelent Magyarországra és a kárpátaljai kisebbségre

Magyar Péter aláírásával, kormányhatározatként jelentek meg a Magyar Közlönyben azok az irányelvek, amelyeket a külügyminiszternek és magyar küldöttségnek az ENSZ Közgyűlés 81. ülésszakán képviselniük kell.

A hosszú dokumentumból néhány fontos megállapítást idézünk szó szerint.

Ukrajna és Oroszország

„Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót, és teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását a nemzetközileg elismert határain belül, és elismeri Ukrajna önvédelemhez való jogát. Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre, valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbséget is komoly veszélybe sodorja, ezért támogatunk minden törekvést, amely a fenntartható béke és hosszú távú biztonsági garanciák irányában tett tárgyalások kezdeményezésére irányulnak.”

Izrael és Gáza

Az irányelvek szerint „a hosszú távú békéhez az Átfogó Terv a Gázai Konfliktus Lezárására és vonatkozó BT-határozatok alapján, a civil lakosságok védelme, Izrael önvédelmi jogának tiszteletben tartása, a Hamász lefegyverzése és a gázai humanitárius helyzet javítása mellett vezet az út. Az izraeli–palesztin megbékélés alapját a felek közötti közvetlen tárgyalások képezik. Az Izrael–Hezbollah konfliktus hosszú távú rendezése érdekében szintén elengedhetetlen a civil lakosság védelme, Izrael biztonsághoz való jogának elismerése, Libanon szuverenitásának visszaállítása és a Hezbollah lefegyverzése. Nagyra értékeljük az USA és a regionális közvetítők közbenjárását a közel-keleti konfliktusok lezárása érdekében”.

Irán

A magyar küldöttség azt az álláspontot fogja képviselni, hogy „katonai eszkaláció helyett a vitás kérdéseket a feleknek diplomáciai csatornák fenntartásával, a tárgyalóasztalnál kell rendezniük, valamint Iránnak semmilyen körülmények között nem szabad megengedni, hogy nukleáris fegyverekhez jusson. A Hormuzi-szoros lezárása és a tengeri kereskedelem megbénítása globális energiabiztonsági kockázatot jelent, ezért hazánk támogat minden olyan törekvést, amely a régió stabilitásának helyreállítására irányul. A Nemzetközi Energia Ügynökséggel (IEA) és az Európai Unióval szorosan együttműködve Magyarország konstruktív módon támogat minden olyan intézkedést, ami Európa, illetve a világ energiaellátás-biztonságát garantálni tudja, és enyhítheti a közel-keleti konfliktus okozta ellátásbiztonsági kihívást.”

Emberi jogok

A küldöttség az emberi jogok területén lépjen fel „a Magyarország számára kiemelten fontos területeken, úgymint az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, a hitük miatt üldözött és diszkriminált közösségek, a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek, az őshonos népek, illetve a nők, a gyermekek és a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelme érdekében, és a hátrányos megkülönböztetés ellen; támogassa a nemek közötti egyenlőség és a nők helyzetének előmozdítását, a gyermekek jogainak védelmét.

Nemzetközi jog

Magyarország álljon ki „a Nemzetközi Bíróság és az egyéb általánosan elismert nemzetközi vitarendező testületek működése mellett, és támogassa a Nemzetközi Bíróság joghatóságának általános elismerését; lépjen fel a nemzetközi jogi és bírói fórumok átpolitizálása ellen, pártatlanságuk megőrzése érdekében; a nemzetközi jog meglévő, valamint a tárgyalások alatt álló keretein belül aktívan vegyen részt a nemzetközi környezetvédelem, valamint a nemzetközi büntető-igazságszolgáltatás erősítését célzó nemzetközi folyamatokban.”