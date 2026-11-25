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„Remélem, hogy amikor legközelebb jövök, a turulmadár ott lesz a munkácsi váron.”

Ezekkel a szavakkal köszönt el Magyar Péter miniszterelnök kárpátaljai látogatásán Volodimir Zelenszkijtől egy közönség előtt tartott fórumon.

Az ukrán elnök minderre azt mondta: „Gondolkodjanak azon, honnan kerítik elő ezt a madarat, mert megígértem a miniszterelnöknek.” A jelenet a 8. perc táján kezdődik:

Nem először kerül szóba egy magyar miniszterelnök és egy ukrán elnök között a 2022-ben, a háború kitörése után lefűrészelt munkácsi turulszobor. Talán furcsán hat, de a 19. század végén emelt, a szovjet időkben megsemmisített szobor újraállítását egyesek szerint Gyurcsány Ferenc forszírozta Viktor Juscsenko ukrán elnöknél. Ezt szedték le a várból 2022-ben, ez az a „madár”, aminek előkerítésére felszólította a helyi illetékeseket Zelenszkij.

Legalább nem robbantották fel

Az 1896-os millenniumi ünnepségek részeként kezdeményezték azt, hogy az ország hét különböző pontján emlékoszlopokat állítsanak. A hét helyből már csak kettő – Pannonhalma és Pusztaszer – tartozik Magyarországhoz, Nyitra, Dévény, Zimony, Brassó és Munkács a határon túlra került a trianoni döntéssel. Eredeti formájában már csak a két magyarországi áll. A nyitrait és a dévényit a csehszlovákok, a brassóit a románok robbantották fel, a zimonyi a turul és a magyar címerek nélkül ugyan, de megvan.

Mind közül a legkalandosabb sors a munkácsinak jutott.