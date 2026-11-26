Több, nagyobb összegű közpénz átcsoportosításáról szóló kormányhatározat is megjelent az új Magyar Közlönyben, amit csütörtök este nyolc óra körül droppolt a kormány. A határozatokat Ruff Bálint írta alá miniszterelnök-helyettesként.

A legnagyobb tételről az 1389/2026-os kormányhatározat szól. Ennek értelmében a Belügyminisztérium az alá tartozó rendvédelmi szervek működőképességének fenntartására kap 17,292 milliárd forintot a központi tartalékokból, egészen pontosan a rendkívüli kormányzati intézkedésekre félretett közpénzből.

Fotó: Bankó Gábor/444

További 5,2 milliárd forint átcsoportosításáról szól az 1389/2026-os határozat, amelynek értelmében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból kap

4,76 milliárdot az Élő Környezetért Felelős Minisztérium a vízgazdálkodásra,

391 milliót a Szociális és Családügyi Minisztérium személyi és dologi juttatásokra,

valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium 69 milliót egyéb, felhalmozási célú kiadásokra.

A harmadik jelentősebb az 1388/2026-os kormányhatározat, amely arról szól, hogy „a magyarságpolitikai feladatok és támogatások megvalósítása érdekében” a Tarr Zoltán vezette Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumtól átcsoportosítanak 277 290 850 forintot a Bethlen Gábor Alapnak azonnali hatállyal. A végrehajtásért Tarr, valamint Kármán András pénzügyminiszter a felelősek. A Bethlen Gábor Alapról októberben derült ki, hogy a választások előtt 20 milliárd forintot osztottak szét fideszes kötődésű határon túli szervezeteknek. Ezeket a pénzeket nem nyilvános pályázati felhívás alapján, hanem egyedi kérelemre, kormányzati döntés nyomán ítéltek oda.