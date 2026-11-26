Összesen 34 milliárd forint közpénzt érintő ügyletekkel kapcsolatban merült fel valamilyen szabálytalanság gyanúja a Magyar Posta átvilágítása során, jelentette be Kapitány István miniszter a Facebookon. A tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági minisztérium ezért feljelentést tesz hűtlen kezelés gyanúja miatt.

Arról beszélt: az ingatlanokat, a biztosítókat és a reklámköltéseket is átvizsgálták. „Több ügyben is ismerős nevek köszöntek vissza” – mondta. A Nagy Márton korábbi miniszter égisze alatt zajló időszakból három ügyet emelt ki:

A Magyar Posta Biztosító eladása, amiről már korábban megírtuk, hogy Tiborcz István közelében kötött ki.

A második az ecseri csomagközpont ügye, amivel kapcsolatban az NNI már amúgy is nyomoz. Kapitány most azt mondta: a vizsgálat felvetette, hogy a beszerzés felvételeit egy adott ajánlattevőre szabhatták, a szintén Tiborcz-közeli Waberer's egyik leányvállalatára.

A harmadik pedig a Magyar Posta megrendeléseiről szól, amelyeket Balásy Gyula cégeinek adtak nagyjából 1,68 milliárd forint értékben. Itt a túlárazás, és ugyanazon munkák többszöri elszámolásának gyanúja is felmerül.

Fotó: Németh Dániel/444

A videó végén Kapitány kritizálta, hogy az előző kormány magánkézbe szervezte ki a posta sikeres vállalkozásait. Elmondta: „Hogy ki miért felel, azt a nyomozás dönti el, nem mi. A mi dolgunk az volt, hogy ne söpörjük a szőnyeg alá a problémás ügyeket, és megvizsgáljuk, hogy felelősen bántak-e az adófizetők pénzével.”