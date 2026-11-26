Összesen 34 milliárd forint közpénzt érintő ügyletekkel kapcsolatban merült fel valamilyen szabálytalanság gyanúja a Magyar Posta átvilágítása során, jelentette be Kapitány István miniszter a Facebookon. A tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági minisztérium ezért feljelentést tesz hűtlen kezelés gyanúja miatt.
Arról beszélt: az ingatlanokat, a biztosítókat és a reklámköltéseket is átvizsgálták. „Több ügyben is ismerős nevek köszöntek vissza” – mondta. A Nagy Márton korábbi miniszter égisze alatt zajló időszakból három ügyet emelt ki:
A videó végén Kapitány kritizálta, hogy az előző kormány magánkézbe szervezte ki a posta sikeres vállalkozásait. Elmondta: „Hogy ki miért felel, azt a nyomozás dönti el, nem mi. A mi dolgunk az volt, hogy ne söpörjük a szőnyeg alá a problémás ügyeket, és megvizsgáljuk, hogy felelősen bántak-e az adófizetők pénzével.”
Egy nagy logisztikai központ épül Ecser környékén, amit majd a Magyar Posta vesz meg.
Mészáros Lőrinc legalább 22 ilyen magántőkealapban tulajdonos, de vele kezeltette a vagyonát Balásy Gyula is. Tiborcz István a rejtőzködés fideszes bajnoka.
Folytatják a terjeszkedést, a hazai biztosítási piac meghatározó szereplőjévé akarnak válni.