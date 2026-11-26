A közmédia jelenleg nem független, nem elcsendesedett a propaganda az elsötétítés után, hanem minden korábbinál hangosabban üvölt, mondta Németh Balázs (Fidesz) a parlamentben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvénynek a közszolgálati média finanszírozásával összefüggő módosításának vitáján.

Az egykori közmédiás híradós két hírt kért számon az új közszolgálati híradón. Az egyik Varga-Bajusz Veronika volt államtitkár fogvatartásának rossz körülményeiről szólt, a másik pedig arról, hogy a nők elleni erőszak témájában – ahogy Varga-Bajusz-ügyben is – megszólalt a Fidesz, a legnagyobb ellenzéki párt, de azt a híradó elhallgatta.

Németh Balázs Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MRTV

Németh szerint emiatt nincs értelme a költségvetésről és a finanszírozásról beszélni. Csak a végeredmény számít, az pedig megfelel a Tisza bosszúvágyának, zsigeri gyűlöletének. Egy végtelenül elfogult, a brüsszeli parancsokat kiszolgáló agymosó gép lett szerinte a közmédia az elsötétítés óta.

És most nézzünk meg, hogy az Orbán-korszak egy véletlenszerű napján, mondjuk 2025. április 7-én hogyan nézett ki a reggeli közmédiás híradó: