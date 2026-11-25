Enyhébb kényszerintézkedés elrendelését kezdeményezte az ügyészségnél Varga-Bajusz Veronika ügyvédje, Balázs Dávid, aki szerint sem a nyomozás során beszerzett bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztják alá a volt államtitkárral szembeni gyanút. Az ügyvéd a Népszabadságnak arról is beszélt, hogy védencét időközben Kecskemétről a kiskunhalasi büntetés-végrehajtási intézetbe szállították át, ahol a korábbinál rosszabb körülmények között tartják fogva: hajnali fél ötkor ébresztik, kezdetben a ruháit is csak a földön tudta elhelyezni, és másfél hete meleg víz sincs.

Az új kiskunhalasi börtön egészségügyi épülete az átadás napján, 2019. február 22-én.

Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Az Orbán-kormány korábbi felsőoktatásért felelős államtitkárát a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 17,3 milliárd forintos támogatási ügye miatt indult nyomozásban pszichikai bűnsegédként, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint Varga-Bajusz a Hankó Balázs akkori kulturális és innovációs miniszterhez fűződő bizalmi viszonya miatt ráláthatott a támogatások elosztására, és egyetértésének kinyilvánításával erősíthette a bűncselekmény elkövetésére irányuló szándékot.

Az ügyvéd szerint azonban Varga-Bajusz csak a botrány kirobbanása után szerzett tudomást a támogatások kiosztásáról, államtitkárként pedig nem voltak kulturális területhez kapcsolódó feladatai. Balázs szerint a nyomozóhatóság több ezer emailből mindössze néhány kétértelmű üzenetre alapozza a gyanúját, miközben egyetlen tanú vagy gyanúsított vallomása sem támasztja alá védence állítólagos szerepét. Az ügyvéd szerint Hankó Balázs nemrég megismert vallomása is azt erősíti meg, hogy Varga-Bajusz sem szóban, sem írásban nem tett javaslatot az NKA támogatásaival kapcsolatos döntésekre.

Az NKA-ügy egyik gyanúsítottját kísérik a Kecskeméti Járásbíróságon 2026. október 1-jén. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Balázs Dávid azért is indokolatlannak tartja a letartóztatás fenntartását, mert az ügy több olyan érintettje, aki közvetlenül részt vett az NKA-s pénzek elosztásában, már bűnügyi felügyelet alatt áll, köztük a napokban szabadult Bús Balázs is. Varga-Bajusz letartóztatását ezzel szemben 2027. február 1-jéig hosszabbította meg a bíróság. Az enyhébb kényszerintézkedésre vonatkozó kezdeményezésről egyelőre nem született döntés, az ügyvéd azonban bízik abban, hogy a háromgyerekes volt államtitkár a karácsonyt már a családjával töltheti.

Az ügyészség gyanúja szerint az NKA-n keresztül kiosztott 17,3 milliárd forint egy részét az eredeti céltól eltérően fideszes kampányeseményekre és egyes személyek finanszírozására fordíthatták, így a tiltott párt- és kampányfinanszírozás lehetősége is felmerült. Időközben a Hankó és Varga-Bajusz hivatali idejét is érintő másik ügyben, a Tempus Közalapítvány gazdálkodásának átvilágítása után is feljelentést tesz a kormány: ott több mint 1,1 milliárd forintnyi kifogásolható közpénzfelhasználást azonosítottak.