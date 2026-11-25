2025 Nix ugribugri (foci)

2024 Dárdai törzsfőnök (foci)

2023 Migránsmentes ország

2022 Ukrajna

2021 Rezsicsökkentés

2020 Soros-hálózat

Orbán Viktor az elmúlt években még miniszterelnökként ezekről a témákról posztolt november 25-én. Vagyis azon a napon, amelyre a nőjogi aktivisták 1981 óta, az ENSZ felhívására pedig a világ jobbik részén a kormányok 1999 óta a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjaként emlékeznek. Ezen a napon gyilkolták meg ugyanis a három Mirabal Reyes nővért, amiért szembeszálltak Rafael Trujillo dominikai diktátor rendszerével.

A Fidesz azonban idén nemcsak arculatában, de úgy tűnik, emberi jogi elköteleződésében is megújult. (Nem hiába, 44 fős parlamenti frakciójában már 7 nő (!!) ül.) Idén olyannyira fontosnak tartották, hogy felhívják a figyelmet a nők elleni erőszakra, hogy külön imázsfilmet is készítettek, Koncz Zsófia, Szentkirályi Alexandra, Lezsák Anna, valamint a KDNP-s Máthé Zsuzsa és Juhász Hajnalka szereplésével.

Az előzmények ismeretében érdekes húzás ez a jelek szerint egyik napról a másikra feminista korszakába lépett Fidesztől: az isztambuli egyezménytől kormányzásuk alatt és a szerződés novemberi ratifikálása után sem voltak ennyire feltüzelve, az esemény utáni tabletta kapcsán máig hüledeznek, Varga Juditot pedig újra és újra tokenként használják volt férje ellen. Hatalmon sem büszkélkedhettek túl sok női politikussal, akijük meg volt, azt beáldozták a kegyelmi botrányban. Arról nem is beszélve, hogy a Fidesz kormányzásának tizenötödik évében egy nőgyilkosság kellett ahhoz, hogy a rendőrség szembenézzen a kapcsolati erőszak kezelésének rendszerszintű hiányosságaival.

Mindenesetre az egykori kormánypárt femwashingjára estére megérkezett a Tisza-frakció válasza is: a Női Műhely tagjaival közösen álltak ki „minden nő biztonságáért, szabadságáért és emberi méltóságáért”. A két produkciót össze is lehet hasonlítani: