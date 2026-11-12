Szentkirályi Alexandra: Az Isztambuli Egyezmény ratifikálásával Magyar Péter csak Varga Judit vádjairól akarja elterelni a figyelmet

„Botránypolitizálás, gátlástalanság, a valóság állandó átírásának kísérlete. Ez Magyar Péter. És ezt nevezi ő kormányzásnak” – akadt ki a Facebookon Szentkirályi Alexandra, miután Magyar Péter csütörtök reggel bejelentette, hogy a kormány kezdeményezi az isztambuli egyezmény ratifikálását.

A Fidesz politikusa azt rótta fel a miniszterelnöknek: „Még egy nap sem telt el a tegnapi bizottsági meghallgatás óta, ahol Varga Judit arról beszélt: Magyar Péter egyszerű politikai számításból, gátlástalanul zsarolta és tartotta sakkban őt. Erre másnap Magyar Péter jelent be változásokat a nők elleni erőszakkal szembeni szabályokban. Igen pont ő.”

Fotó: Németh Dániel/444

Szerinte „a nők védelme fontos ügy. Éppen ezért felháborító politikai díszletként használni, miközben a tegnap elhangzottakra válaszokkal tartoznak.” Hozzátette: „Tényleg azt gondolják, hogy egy új bejelentés eltünteti a tegnapi mondatokat? Hogy a politikai színház mindenek fölött áll, még az elmondott szenvedés fölött is? Vajon meddig lehet még a valóságot cirkusszal, folyamatos műsorgyártással és újabb jelenetekkel felülírni?”

Igaz: a bejelentés tényleg egy olyan nap után érkezett, amikor a miniszterelnököt nemcsak megvádolta volt felesége zsarolással, hanem a Facebookon még egy igen szürreális gyerektartás-fizetési vitába is keveredtek. A kormányváltás óta számos emberi jogi, illetve feminista szervezet kérte a miniszterelnöktől az egyezmény ratifikálását, és októberben egyeztetésekbe is kezdett többükkel a kormány.

Magyar Péter 2026 februárjában a 444-nek adott interjújában a kérdésre, hogy az isztambuli egyezményt a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről ratifikálná-e a Tisza-kormány, még a következőt válaszolta: