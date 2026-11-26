Egy dízelolajat szállító hajó csütörtök kora reggel elsüllyedt mintegy 46 kilométerre a spanyolországi Ibiza szigetétől – közölték a helyi katasztrófavédelmi szolgálatok. Baleár-szigetek belügyminisztériuma szerint a máltai zászló alatt hajózó Med Emre vegyi tartályhajó Algecirasból Barcelonába tartott, és akár 7000 tonna gázolajat is szállíthatott.

A Maritime Voice X-oldal szerint a hajót a török YMN Tanker Deniz İşletmeciliğ üzemeltette.

A mentőszolgálatok közlése szerint mind a 17 fős személyzetet kimentették, de egyikük meghalt, miután az ibizai Can Misses kórházba szállították, hat másik személyt pedig könnyű sérülésekkel szállítottak kórházba.

A spanyol tengeri mentőszolgálat a Clara Campoamor olajszennyezés-elhárításra szakosodott hajót és egy repülőgépet küldött a terület felmérésére. A mentésben három helikopter, valamint a közeli kereskedelmi hajók vettek részt. A spanyol tengerészeti hatóság aktiválta a második legmagasabb szintű nemzeti tengeri szennyezés-elhárítási tervet.

A Baleár-szigeteki regionális kormány közölte, hogy információkat gyűjt a balesetről és annak lehetséges következményeiről, beleértve az üzemanyag-szennyezés kockázatát is, mielőtt további intézkedésekről döntene. A hatóságok nem hozták nyilvánosságra a legénység nemzetiségét, illetve a hajó elsüllyedésének okát. (Reuters)