Kim Dzsongun észak-koreai diktátor az ország nukleáris programjának további bővítését, és a taktikai atomfegyverek szélesebb körű hadrendbe vételét sürgette, amikor a Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) szerint meglátogatott egy nukleáris létesítményt.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető megtekint egy márciusi rakétatesztet Fotó: STR/AFP

A KCNA jelentése szerint Kim Dzsongun azt is közölte, hogy nukleárisanyag-termelési kapacitásaik folyamatosan bővülnek, országa atomhatalmi státuszát „abszolút sérthetetlennek” nevezte, és kijelentette, hogy minden olyan kísérletet, ami ennek megkérdőjelezésére vagy visszafordítására irányul, Phenjan „nyílt hadüzenetnek” tekint.

Szerinte Észak-Korea nukleáris képessége „már valóság”, és „amíg léteznek olyan erők, amelyek atomfegyverekkel törekednek hegemóniára, addig Észak-Korea nukleáris fegyverei az állam fennmaradásának és szuverenitásának alapvető garanciái maradnak”.

A nukleáris fegyverkezés indokaként az Egyesült Államokat és szövetségeseit nevezte meg. Bírálta az AUKUS biztonsági megállapodást, és azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy nukleáris katonai szövetségi rendszert épít ki a térségben. (MTI)