Környezetvédelmi, vízvédelmi és tűzvédelmi előírások megszegése miatt összesen 60 millió forint bírságot szabott ki, valamint azonnali hatállyal felfüggesztette az egyik nyíregyházi akkumulátoripari üzem ipari termelő tevékenységét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal – írta a hatóság a Facebook-oldalán csütörtökön.

Az MTI információi szerint a helyi ipari parkban működő, német tulajdonú Boysen Battery Components Hungary Kft.-ről van szó, ami elektromos autókhoz gyárt acéllemez tartóházakat, és ami a BMW debreceni gyárának is beszállítója. Az értesülést Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook-posztja is megerősítette.

Fotó: Google Maps

A kormányhivatal az elmúlt hónapokban átfogó ellenőrzést végzett a Nyíregyházi Ipari Parkban 2025 óta működő üzemben. A helyszíni ellenőrzések, a hatósági mintavételek, valamint a bekért műszaki dokumentációk és vizsgálati jegyzőkönyvek alapján megállapították, hogy az üzem 17 pontban sértette meg a környezetvédelmi, vízvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. A szabálytalanságok környezetszennyezést is okoztak.

A mintavételek során a felszín alatti vizekben határérték feletti koncentrációban mutattak ki elsősorban alumíniumot, benzolt, krómot és nikkelt, két légszennyező forrás kibocsátása pedig az illékony szerves anyagok és a nitrogén-oxidok esetében is meghaladta a megengedett határértéket. A kormányhivatal szerint a szennyezés helyi jellegű volt, a város ivóvízbázisát nem érintette, és a levegő minőségében sem okozott kedvezőtlen változást.

A jogsértések miatt a kormányhivatal 10 millió forint tűzvédelmi és 50 millió forint környezetvédelmi bírságot szabott ki a társaságra, egyúttal azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem termelőtevékenységét. Elrendelte továbbá a környezetszennyezés tényfeltárását, a szennyezést okozó technológiai folyamatok azonosítását és a szükséges műszaki intézkedések megtételét.