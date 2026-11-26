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Még egy hete sincs, hogy megjelent a Grand Theft Auto VI, talán már mindenki túltette magát a kezdeti megdöbbenésen, hogy a játékban lehet gipszkartonozni, doomscrollozni vagy virágot venni Luciának. Sokan az első küldetések után nekiálltak a világ felfedezésének, vagy belecsaptak a jól megszokott ámokfutásba, de hamar kiderült, hogy ez a játék sokkal összetettebb kihívásokat tartogat, mint a 10-20 évvel korábbi epizódok.

A GTA VI a grafikáján túl sok más téren is realisztikusabb lett, a fejlesztő Rockstar Games viszont gondoskodott róla, hogy a valósághű folyamatok ne menjenek a játékélmény rovására. Összegyűjtöttük, milyen alapvető funkciók változtak meg teljesen, és mire érdemes figyelni, ha most vágnál bele Leonida állam és Vice City meghódításába.

Rablások

A játék már nem csak mellékes elfoglaltságként tekint a benzinkutak és italboltok kirablására, a sztori szerves része lett, hogy ezzel keressünk pénzt bűnözői karrierünk előremozdítására. Az ilyen fegyveres rablások során követelhetjük a kasszástól a pénztárgép tartalmát, megkereshetjük a hátsó irodákban a páncélszekrényt, vagy betörhetjük a kirakatokat értékes tárgyak, ékszerek bezsákolása céljából.

Fotó: Rockstar Games

Így ha nemcsak készpénzt sikerült szereznünk, hanem például egy konkurens bűnözői csoportot kirabolva nagyobb mennyiségű narkotikumra tesszük rá a kezünket, gondoskodni kell annak értékesítéséről is. Igényel némi logisztikát, hiszen ilyenkor az oldaltáskákat a csomagtartónkba kell elrejteni, amíg felkeressük a megfelelő orgazdát, aki átveszi tőlünk a szajrét. De a készpénzt sem lehet a végtelenségig tárolni, előbb-utóbb fel kell keresni egy ATM-et, hogy befizethessük a bankszámlánkra, ami összegyűlt.

Autólopás

A korábbi GTA-kban viszonylag egyszerűen működött ez a funkció: megnyomtunk egy gombot, a karakterünk kirángatta a sofőrt a volán mögül, vagy betörte egy autó ablakát, és már el is hajtottunk különösebb fennakadás nélkül. A GTA VI-ban már nem lesz ilyen könnyű dolgunk, ha megtetszik egy parkoló jármű. Régebbi típusú vagy olcsóbb árkategóriájú autókat slim jimmel, egyfajta vékony acéllemezzel törhetünk fel, de a drága sportkocsikhoz már high-tech eszközök kellenek, amikhez a játék elején egyből nem férünk hozzá.

Ha sikerül bejutni az utastérbe, az áramkörök rövidre zárását egy kontrolleres minigame keretében kell megoldani, ami nem a legszerencsésebb, ha épp forró helyzetben menekülünk, drága autóknál pedig nem is működik ez a megoldás.

A forgalomból viszont ugyanúgy el tudunk szinte bármit lopni, még ha néha meg is kell érte birkózni a sofőrökkel. Bizonyos autókba különböző nyomkövetőket is szereltek, van, ami addig nem adja meg a helyzetünket a rendőröknek, amíg nem lassítunk vele, így kénytelenek leszünk száguldozva élvezni a használatát, amíg össze nem törjük magunkat.

Egy mobilapp segítségével előre megnézhetjük amúgy a hátráltató tényezőket, és azt is, mennyit ér az autó, ha eladnánk a feketepiacon, vagy hogy mennyit kell fizetni, ha szeretnénk megtartani és a nevünkre venni.

Fotó: Rockstar Games

Rendőrök

Ha nem alakult zökkenőmentesen a rablási kísérletünk, gyorsan a tett színhelyére érkeznek a rendőrök, akik elől már nem lehet csak úgy elhajtani, mint régen. Attól függően, milyen információkkal rendelkeznek rólunk – még ha sikerül is meglógnunk –, ismerik és figyelik például az autónk színét és típusát, a ruházatunkat vagy a kinézetünket, amik alapján a körözés megszűnése után is ránk ismerhetnek.

A térképen látjuk az épp aktív és korábbi körözési zónákat, és azt is, mit kell változtatnunk. Ha gyorsan felveszünk egy napszemüveget, és átcseréljük a ruhánkat, vagy átfestjük a kocsinkat, egy időre újra biztonságban érezhetjük magunkat, de ha gyanúsan viselkedünk a környéken, könnyen összeköthetik a rendőrök, hogy mi lehettünk a korábbi elkövetők.

Ha a rablás helyszínén van biztonsági kamera, és megtaláljuk, hol őrzik a felvételeket, azokat elpusztítva kevesebb személyleírás marad fent rólunk. Ugyanígy, ha nem egyből az ékszerüzlet előtt parkoljuk le a meneküléshez használt autónkat. Viszont ha elkapnak vagy lelőnek, elveszítjük az aktuális zsákmányt, így előre meg kell fontolni, mekkora kockázatot szeretnénk vállalni egyes akciók során.

Minimap

Sokat változott a bal alsó sarokban már megszokott térkép funkciója is. Alapesetben már csak vezetés közben látjuk, és ugyanúgy GPS-ként működik, mutatja például, hogy milyen boltokba tudunk betérni vásárolni, vagy éppen kirabolni azokat.

Gyalogosan, lövöldözés közben viszont nem mutatja kis pontokként az ellenfeleinket, ugyanígy a rendőrök helyzetét sem, sokkal inkább magunkra kell hagyatkoznunk menekülés közben. Tudatos döntés volt ez a Rockstar részéről, nem szerették volna, hogy a játékosok folyton a minimapra figyeljenek az akció helyett, így valamivel nagyobb kihívás mostantól minden éles helyzet.

Fegyverek

Megszűnt a GTA sorozat alapvetése, miszerint bármikor előkaphatunk egy teljes fegyverarzenált a zsebünkből, végtelen lőszerrel, gránátokkal és rakétavetőkkel. Az új játékban alapból 2 kis kaliberű fegyver lehet nálunk mindig, pisztoly vagy géppisztoly. Ha nagyobb tűzerőre van szükségünk, a csomagtartóban tárolt kollekciónkból kell válogatnunk, és azokat a vállunkra felcsapva vihetjük magunkkal.

Viszont ha nagy mordályokkal mászkálnánk a tengerparti sétányokon, azt már nem nézik olyan tétlenül az egyszerű járókelők sem, pedig Floridához hasonlóan Leonidában is engedélyezett a nyílt fegyverviselés. Összesúgnak és félve arrébb sétálnak, vagy éppen konfrontációt kezdeményeznek velünk szemben.

Szerepjáték

Sok olyan új funkció jelent meg, ami inkább szimulátorokra, túlélő- és szerepjátékokra volt jellemző, de a Rockstar eddigi játékaira kevésbé. Külön kell foglalkozni karaktereink megfelelő táplálásával és alvásigényével, és konditerembe kell járnunk, ha fenn akarjuk tartani az izomzatunkat – erre a telefonunkon lévő fitneszapp rendszeresen figyelmeztet. Ha hanyagoljuk az edzéseket, és sok gyorskaját eszünk, könnyen felszedhetünk pár kilót, így nehezebben tudunk elfutni a rendőrök elől, és a bunyókban is gyengébben teljesítünk.

Egész kis reggeli rutinunk alakulhat ki zuhanyzással, kávézással, miközben rejtekhelyünkön a tévét nézzük, vagy a játékbeli közösségi médiát böngésszük. A mobilunkon még számos funkcióra kell figyelnünk, például üzenetekre válaszolni, a bankolós appunkat kezelni.

Foglalkozni kell az autónk állapotával is, amiből a benzin is ki tud fogyni, így alkalmanként ezért is meg kell látogatni a kutakat, elektromos autók esetén pedig az erre szolgáló töltőegységeket. Nem teleportál csak úgy elénk minden alkalommal, mint eddig, egy erre szolgáló alkalmazáson keresztül hozzák el nekünk megfelelő díjazásért cserébe, a sofőr pedig elhajt utána az elektromos rollerével (amit mi is tudunk bérelni).

A korábbi játékokban is lóghattunk a barátainkkal, elmehettünk együtt mondjuk bowlingozni vagy sztriptízbárba, erősítve a bajtársi köteléket két lövöldözés között. Jason és Lucia kapcsolata viszont sokkal nagyobb szerepet kapott a GTA VI-ban, amire időt kell szánni, ha jó pontokat akarunk szerezni a játék fő történetszálában. Kis figyelmességgel és a küldetéseken kívül együtt töltött idővel és tevékenységekkel előnyökhöz juthatunk, ami minden bizonnyal hatással lehet a sztori végkimenetelére is.

Arról, hogy a GTA-ból boyfriend simulator lett-e emiatt, ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

Kimaxolták

Jól látszik, hogy a Rockstar Gamesen kívül kevés fejlesztőstúdió engedheti meg magának, hogy több ezer alkalmazottal, szinte végtelen anyagi erőforrásal, akár egy évtizeden keresztül dolgozzon egyetlen megjelenésen. Így viszont kiderült, mi az, amit a médiumból ki lehet hozni részletgazdagság, tartalom, grafika és a játékmechanikák terén.

Fotó: Rockstar Games

Vice City és környéke az egyik leglátványosabb virtuális világ, amit felfedezhetünk, házai és lakói nem csak díszletként szolgálnak. Bármikor és bárhogy kapcsolatba léphetünk velük, ők pedig annak megfelelően reagálnak, hogyan közeledünk feléjük: elugranak a kocsink elől, utánunk kiabálnak vagy tüzet nyitnak ránk. Logikusan épülnek fel a rendszerek, konzekvensen reagálnak a viselkedésünkre, bűntetteinknek hatása van a játék alapműködésére.

A millió tevékenység, minigame, mellékküldetés, autóversenyzés, de még az egyszerű barangolás is hosszú évekre elegendő elfoglaltságot jelent majd a játékosoknak, miközben a sorozat eddigi mozgatórugója, a száguldozás és lövöldözés fényévekkel izgalmasabb és szórakoztatóbb lett, mint valaha.