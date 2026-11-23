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A videojátékok lényege mindig is az volt, hogy egy időre kiszakadjunk a valóságból és elmerüljünk egy fantáziavilágban. A Call of Dutyban háborús hősök, az NBA 2K-sorozatban sztárkosarasok, a Kingdom Come: Deliverance-ben középkori lovagok lehettünk. 10-20 éve a GTA-ban a bűnözői lét, a fegyverek és bankrablások jelentették a kuriózumot, mára azonban az elidegenedett, magányos fiatalok számára az is eszképizmus lett, ha megtapasztalhatják, milyen romantikus párkapcsolatban élni.

Legalábbis valami ilyesmi rajzolódik ki a november 19-én megjelent GTA VI első, mindössze néhány órányi játék után született reakcióiból. A Newsweek egyenesen arról elmélkedett, hogy a férfiak legnagyobb fantáziája már nem feltétlenül a gengszterélet, hanem az, hogy valaki jó partner legyen egy párkapcsolatban.

Pedig ahogy a Polygon is írta, a megjelenés előtt még egészen másra lehetett számítani. Fiatal férfiak világszerte figyelmeztették a barátnőjüket, hogy egy darabig ne nagyon számítsanak rájuk, a közös programoknak lőttek, a GTA-nál nincs fontosabb a következő hetekben. Csakhogy amikor elindították a Rockstar játékát, egy másik, szintén figyelemre vágyó nővel találták szembe magukat, akit már nem lehetett olyan könnyen lerázni, legalábbis ha jó pontokat akartak szerezni a játék fő történetszálában.