Péntek este 20 órától várhatóan szombat este 20 óráig szünetel a fűtés- és melegvíz-szolgáltatás Békásmegyer teljes területén – derül ki a Budapesti Közművek FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divíziójának közleményéből, amit Óbuda-Békásmegyer önkormányzata tett közzé csütörtökön.

A Pusztakúti útnál futó, 70 centiméter átmérőjű távhő-gerincvezeték a hét elején hibásodott meg. A több mint ötvenéves vezetékszakasz cseréjét a társaság korábban már beütemezte 2027-re, de a mostani üzemzavart a hideg időjárás miatt, illetve egy nagyobb mértékű szolgáltatáskiesés megelőzése érdekében sürgősen el kell hárítani.

Illusztráció: INA FASSBENDER/AFP

A közlemény szerint a szakemberek már megkezdték a munkálatok előkészítését. A hiba feltárása során olyan átmeneti műszaki megoldást alkalmaztak, amivel péntek estig el tudták halasztani a szolgáltatás leállítását, hogy az érintett iskolák, óvodák, bölcsődék és egyéb közintézmények a tanítási és munkahét folyamán ne maradjanak fűtés és meleg víz nélkül.

Péntek este nyolckor leürítik a vezetéket, és megkezdik a javítást, ami várhatóan szombat délutánig tart, ezután kezdik meg a rendszer visszatöltését és fokozatos újraindítását. A leállás összesen 12 316 lakossági fogyasztót, 50 közintézményi és 136 egyéb közületi fogyasztót, köztük üzleteket és szolgáltatókat érint. A FŐTÁV szerint a szolgáltatás kiesése egy-két fokos lehűlést eredményezhet az ingatlanokban, ezért arra kérik a lakosságot, hogy készüljön fel az átmeneti hőmérséklet-csökkenésre. A társaság közölte, hogy igyekeznek a lehető legrövidebbre csökkenteni a szolgáltatáskiesés időtartamát.

Kiss László óbudai polgármester két melegedő megnyitásáról rendelkezett, ahol szombaton forró teával várják a lakókat:

Az Ezüsthegyi Könyvtárban (Ezüsthegy utca 16., bejárat a Rózsadomb utcáról) reggel 8-tól délután 1-ig, 30 férőhellyel.

A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13–15.) reggel 8-tól este 8-ig, 50 férőhellyel.

Az önkormányzat arra kérte a lakókat, hogy lehetőség szerint pénteken már ne szellőztessenek, a szolgáltatás leállításáig fűtsék fel legalább 22 fokra a lakásukat, és ellenőrizzék a fűtésre is alkalmas klímaberendezéseik működését.