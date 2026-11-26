Az európai országokat egyre gyakrabban érő támadásokra és szabotázsakciókra hivatkozva a litván külügyminiszter szerdán felszólította az Európai Uniót, hogy nyilvánítsa terrorszervezetté a GRU orosz katonai hírszerző szolgálatot. A GRU európai társadalmakat, döntéshozókat és magánszemélyeket is megfélemlít - hangsúlyozta Kęstutis Budrys a német Die Welt című lapnak adott interjújában.

A litván hírszerzőszolgálat által azonosított műveletek elkövetőit bíróságon vonták felelősségre, és felvetette, hogy Németországnak is így kellene eljárnia az olyan ügyekben, mint például az augusztusban a lipcsei repülőtéren történt támadási kísérlet, amikor egy robbanóanyagot szállító drónt fedeztek fel egy ukrán teherszállító repülőgép közelében. A GRU-t sejtik számos más nyugati országban végrehajtott műveletek mögött is.

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Litvániában jelenleg öt, terrorizmussal vádolt férfi ellen folyik bírósági eljárás, akik a gyanú szerint csomagba rejtve küldtek házi készítésű robbanószerkezeteket. A litván hatóságok szerint akcióikat a GRU-val kapcsolatban álló személyek szervezhették. Litvániában gyújtogatási kísérlet és rongálás vádjával is eljárás indult több személy ellen, akik feltehetően szintén a GRU megbízásából tevékenykedtek.

Budrys szerint Moszkva tudomására kell hozni, hogy a nyugati országok elleni fellépése többé már nem hibrid, hanem nem hagyományos hadviselésnek minősül, ami egy bizonyos ponton túl a NATO 5. cikkelyének életbe léptetését vonhatja maga után. Az 5. cikkely értelmében a NATO egy vagy több tagállama elleni fegyveres támadást az összes tagállam elleni támadásnak kell tekinteni, ami kötelezi a szövetségeseket a segítségnyújtásra. (MTI)