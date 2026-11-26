Oroszországnak kerülnie kell az ukrajnai háború kiterjesztését célzó lépéseket – közölte Donald Trump amerikai elnök és Mark Rutte, a NATO főtitkára egy közös nyilatkozatban, miután Floridában megbeszélést tartottak, ahol egyebek mellett az iráni háborúról is szó esett. A találkozóra azután került sor, hogy a republikánus vezető, aki kritikusan viszonyul Amerika nyugati szövetségeseihez, a múlt héten Ázsiában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Hszi Csin-ping kínai vezetővel, akiket egyaránt a „barátjának” neveztek.

Mark Rutte és Donald Trump Fotó: MANDEL NGAN/AFP

„Megbeszéltük azt is, hogy Oroszország minden olyan cselekedetet kerüljön, amely szándékosan vagy akaratlanul is kiterjeszti a háborút” – áll a vezetők nyilatkozatában. Trump Putyinnal folytatott találkozója negatív reakciókat váltott ki a hazai demokrata ellenfelekből és európai szövetségesekből. Rutte, aki többször is megpróbálta csillapítani a feszültséget a NATO-n belül és Trumpot az oldalán tartani, azt mondta, normális, hogy a nagyobb nukleáris hatalmak találkoznak. Rutte és Trump a közleményük szerint egyeztettek a védelmi kiadások és beruházások növeléséről is.

Az ukrajnai háború és az amerikai-izraeli háború Irán ellen volt a tárgyalások fő témája – tette hozzá –, de nem részletezték, hogy miről is volt szó Iránnal kapcsolatban. (Reuters)