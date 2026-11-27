Sorra állnak ki a Tisza politikusai Göröghné Bocskai Éva képviselő mellett, aki elsírta magát a Parlamentben, miután fideszes képviselők Bohár Dániel propagandistát követve egy kiragadott jelenetet osztottak meg róla és kólásdoboznak nevezték.

Péntek délután megszólalt az ügyben a KDNP képviselője, Nacsa Lőrinc, aki némi visszamutogatással ezt írta: „Olvasom, hogy a Parlamentben sírt egy tiszás Képviselő Asszony, mert gúnyolódás tárgya lett. Sajnálom őt. Szerintem, nekünk, képviselőknek nem kell egymáson nevetni. Meg nem kellene gyalázkodni, megbélyegezni, vádaskodni, brutális jelzőket dobálni egymás felé. Egyik oldalnak sem. A miniszterelnök is képviselő. Ő sem lehet kivétel. ”



