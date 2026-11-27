Posztban és kommentekben áll ki a tiszás frakció Göröghné Bocskai Éva képviselő mellett, aki a mai parlamenti ülés elején elsírta magát az ülésteremben. Erről először a Blikk írt, a tudósításuk szerint a képviselő odasétált a fideszes Radics Bélához, mondott neki valamit, majd visszasétált a helyére, és a szemét törölgette, a képviselőtársai próbálták nyugtatni.

Göröghné Bocskai Éváról tegnap Radics Béla és Bohár Dániel is posztolt, utóbbi egy jelenetet egy bizottsági ülésről, amit Göröghné vezetett, azzal a szöveggel, hogy „KIÉGTEM! Akcióban a tiszás kólásdobozok!”. Radics egy másik kiragadott jelenetet kommentált egy videóban, ebben Göröghné az ülésteremben állva azt mondja, „…nyilván nem én vagyok, ebben igaza van. Nekem megírják a szöveget”. Radics ehhez azt teszi hozzá: „Ezt már régóta tudtuk, de most legalább az egyik tiszás bevallotta”.

A Blikk megkereste Göröghné Bocskai Évát, aki nem tagadta, hogy sírt az ülés elején. Azt mondta a lapnak, „sosem lesz belőle jó politikus”, ezért is viselték meg a tegnapi videó által kiváltott reakciók. Hozzátette, hogy talán a fáradtság miatt reagált ilyen hevesen, mert április óta megfeszített tempóban dolgoznak.

A képviselőséggel járó testi-lelki kihívásokról is szólt a héten megjelent cikkünk a Tisza-frakció belső életéről. Mint írtuk, „141 tiszás képviselő van, valakivel mindig történik valami. Több képviselőről is hallottunk, akit akut egészségügyi problémával vitt el a mentő a parlament épületéből. Többeknél is diagnosztizáltak súlyos betegséget a kormányváltás óta. A brutális tempó, a hirtelen jött felelősség, a pszichológiai nyomás és a kiemelt stresszhelyzet a legtöbbeknek komoly kihívás, amire rárakódik, hogy sokszor napokig nem látják a családjukat”. A kétrészes cikksorozatot itt és itt lehet elolvasni.

Magyar: Nem tűröm

Magyar videóban reagált a Facebook-oldalán az esetre. Elmondása szerint „rendszeresen előfordul, hogy a fideszes férfi képviselők megalázzák a Tisza női politikusait”. Felidézte, hogy Göröghné egész életében óvónő volt, majd 2024-ben Hajdúböszörményben civilként legyőzte a város fideszes polgármesterét, és Magyar szerint „a tavaszi rendszerváltás egyik hőse lett”.

„Kemény és bátor nő. És egyben a világ legszerethetőbb embere. Soha nem ártott a légynek sem. Éva mindig mosolyog, még a szeme is nevet, főleg, amikor a Hajdúságról és az ott élő emberekről beszél. És most mégis éppen őt pécézték ki a fideszes képviselők: Szűcs Gábor és Radics Béla, valamint a Fidesz talán leggátlástalanabb, közpénzen felhízlalt propagandistája, Bohár Dániel”

– mondta a miniszterelnök.

Azt is elmondta, hogy „nem tűröm, nem tűrjük el tovább, hogy az ellenzéki politikusok nap mint nap megalázzanak nőket, civileket és elesetteket, ahogy ezt tették korábban a kormányzásuk alatt évekig és most éppen a képviselőnkkel”, és hogy a Tisza teljes közössége nevében és „sok millió jóérzésű magyar nevében” kiáll mellette.

Göröghné: Egyszerűen fájt

Göröghné maga is írt a Facebookon az esetről, először is megköszönve a sok telefont, üzenetet, az aggódást és a biztatást. Szerinte az vesse rá az első követ, aki még soha nem hibázott, és a több mint kétórás bizottsági ülésből kivágták az apró hibákat, „az őszinteségemet pedig kifigurázták a fideszes képviselők. Ennyi maradt abból az ülésből, amelyen egyébként dolgoztunk, döntéseket készítettünk elő, és végeztük a dolgunkat”.

Azt is írta, nem állítja, hogy minden szakmai területhez ért, de nem is kell úgy tennie, mintha értene, a stábja szakemberei segítenek, szakmailag megalapozott beszédeket készítenek, amelyeket aztán a saját gondolataihoz, a saját hangjához igazít. Szerinte a sok feladat mellett ez természetes munkamegosztás.

Leírta azt is, mi történt az ülésteremben azelőtt, hogy elsírta magát:

„Elhatároztam, hogy nem a közösségi médiában üzengetek, hanem személyesen beszélek Radics képviselő úrral. Mosolyogva mentem oda hozzá. Megkérdeztem, jól van-e. Boldog-e attól, hogy megbántott. Nem válaszolt. Láthatóan megdöbbent. Én pedig visszaültem a helyemre. Közben könnyek gyűltek a szemembe, és valóban elsírtam magam. Nem volt sírógörcs. Nem volt jelenet. Nem volt színjáték. Egyszerűen fájt.”

Elismerte, hogy hibázik, és hogy néha elérzékenyül, de szerinte ettől még nem alkalmatlan. „Lehet bírálni a munkámat, lehet számon kérni a döntéseimet. Ez a közélet része. De az emberi méltóság nem lehet politikai játékszer” – írta.

Tisza-frakció: A képviselőink elsősorban emberek

Közben a Tisza-frakció is hosszú posztban állt ki Göröghné mellett:

„»Sosem lesz belőlem jó politikus.«

Sosem lesz belőlem jó vezető.

Sosem leszek elég jó tanár.

Sosem lesz belőlem jó szakember.

Sosem leszek elég jó vállalkozó.

Sosem lesz belőlem jó anya.

Sosem lesz belőlem jó apa.

Sosem leszek elég jó társ.

Sosem fogok megfelelni az elvárásoknak.

Sosem fogom olyan jól csinálni, mint mások.

Sosem leszek elég felkészült, elég bátor, elég magabiztos.

Ezt sulykolták belénk évtizedeken keresztül: ne sírj! Ne hibázz! Ne bizonytalankodj! Ne kérj segítséget! Ne mutasd, ha elfáradtál! Ne légy sebezhető! Mert aki emberi, az gyenge. Aki hibázik, az alkalmatlan. Aki sír, az nevetséges.

Merjünk emberek lenni! Merjünk tanulni! Merjük elismerni, ha valamit még nem tudunk! Merjünk hibázni, vállaljuk a felelősséget, és álljunk fel újra! Ne a tökéletességet várjuk el egymástól, hanem a tisztességet, az igyekezetet és az emberséget!”

Azt is írták a posztban, hogy bár egy bizottsági ülés vezetését lehet és kell is szakmailag értékelni, a hibákat pedig ki kell javítani, de „egy ember méltósága, érzései nem lehetnek gúny tárgyai”. Szerintük ez az eset emlékeztet arra, hogy a politikusok mögött is hús-vér emberek vannak: érzésekkel, félelmekkel, fáradtsággal és hatalmas felelősséggel.

Arra is emlékeztetnek, hogy „sok millió magyar ember mutatta meg idén tavasszal, hogy hisz a változásban. Hisz abban, hogy lehet másképp. Hogy lehet újrakezdeni, lehet tanulni, lehet emberibben politizálni. Ez a hit hozott bennünket ide”. Hozzátették: a képviselőik elsősorban emberek, nem politikusok.

A Tisza frakcióigazgatója, Császár Martin pedig arról posztolt, hogy Göröghné óvodapedagógusként dolgozott korábban, „hivatása a gyermekek nevelése volt, akiket arra nevelt, hogy ne gúnyoljunk ki senkit, ha esetleg hibázik”.

„Az elmúlt években megtapasztalhattuk, hová vezet, amikor a párbeszéd helyét a gúny, az alázatét a gőg, a szakmaiságét pedig a politikai érdek veszi át. Lehet, hogy nem mindannyian vagyunk rutinosak a politikai szócsatákban. De nem is azért jöttünk, hogy ebben legyünk a legjobbak. Hiszünk a szakmaiságban, a tisztességben és az emberségben. Abban, hogy a közéleti szerepvállalás nem követeli meg, hogy érzéketlenné váljunk. Egy képviselő emberi pillanata nem lehet gúny tárgya. Az emberség nem gyengeség, ahogy mások megalázása sem az erő jele. Ilyenek vagyunk. És ilyenek is akarunk maradni”

– írta Császár.

Bohár Dániel: Bezzeg a fideszes képviselők

Bohár Dániel is posztolt időközben az esettel kapcsolatban, azt írta, „azok a képviselők nem sírnak, akiket Magyar Péter órákig aláz a parlamentben”. Szerinte nem az ő hibája, hogy Göröghné elsírta magát, ő csak a valóságot mutatta be, hogy „mit produkál az egyik tiszás a parlamentben, havi elég sok millió adófizetői forintért”.

„Azt pedig most nem részletezném, hogy a síró képviselő főnöke mit szokott művelni az ellenzéki politikusokkal. Ha valakik, ők sírhatnának, mégsem teszik. Hanem kiállnak a közösségükért” – írta a fideszes propagandista.