Lőfegyvert találtak speciális búvárok csütörtökön a Mosoni-Dunában, a fegyverről a nyomozók azt feltételezik, hogy azzal öltek meg két nappal korábban Győr külterületén egy nőt - írta a police.hu.

Kedd délelőtt érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Győr külterületén, a Mosoni-Duna partján, Likócs térségében lövéseket hallottak. A rendőrök a helyszínen egy nő holttestét találták meg, és néhány órán belül azonosították a gyanúsítottat is, az áldozat volt élettársát, Fülöp József Attilát, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki.

A férfi után azonnal hajtóvadászat indult, a rendőrség munkáját több társhatóság és partnerszervezet is segíti. Az 53 éves férfit azonban azóta sem találták meg, ezért a rendőrség arra kér mindenkit, aki tud valamit a hollétéről, hogy jelentkezzen a hatóságoknál. (via MTI)