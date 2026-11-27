Novembertől a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője, Orbán Árpád lett a Városliget Zrt. igazgatóságának új elnöke, írja a Magyar Hang. Az állami tulajdonú gazdasági társaság a budapesti Városliget átfogó megújítását célzó Liget Budapest Projekt megvalósításáért és a park üzemeltetéséért felel. A társaság alapítója és egyedüli részvényese a magyar állam, a tulajdonosi joggyakorló a kultúráért felelős miniszter, aki a Tisza-kormányban Tarr Zoltán.

Orbán Árpád a Fővárosi Közgyűlésben Fotó: Kristóf Balázs/444

A Társadalmi kapcsolatokért és Kultúráért felelős Minisztérium a lapnak azzal indokolta a döntést, hogy „Orbán Árpád kiemelkedő vezetői tapasztalattal rendelkező közgazdász, akinek jelentős bankszakmai ismeretei vannak. Ezen tapasztalatok egyértelműen előnyt jelentenek a különböző fejlesztési projektekhez kapcsolódó döntéshozatalban és a már futó programok figyelemmel kísérésében, sőt a tartós és gazdaságosan fenntartható üzemeltetés terén is”. A minisztérium szerint Orbán tudása hozzájárul ahhoz is, hogy a Városliget Zrt. működtetésében kellő figyelmet lehessen fordítani a főváros és a Városliget Zrt. működésének kellő összhangjára. Az igazgatósági elnöki poszton Orbán Árpádot juttatás illeti meg, ami a 2026-os évi minimálbér összegének kétszerese, azaz bruttó 645.600 forint.