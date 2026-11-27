A belga hatóságok leállították a Google egyik adatközpontjának építését az ország déli részén, miután kiderült, hogy az amerikai techvállalat az eredeti építési engedély feltételeitől eltérően, a szükséges jóváhagyások nélkül folytatta a munkálatokat. „Az ellenőrök felkeresték az építkezést, és megállapították, hogy az épület szinte teljesen elkészült, a szerkezetépítési munkálatokat már befejezték, annak ellenére, hogy az engedélyt elutasították” – mondta Raphaël Stokis, a vallon régió egyik tisztviselője.

A hatalmas épület mintegy három hektárt foglal el egy 50 hektáros ipari parkban, amit egy egykori szénbánya területén alakítottak ki Aiseau-Presles településen, Charleroi-tól körülbelül 15 kilométerre nyugatra. Ez egyike annak a három adatközpontnak, amelyet a Google eredetileg a területre tervezett.

Stokis szerint az építkezésen dolgozó 300 munkást szóban utasították a munkálatok leállítására, amit később írásban is megerősítettek a Google felé. A vállalat közleményében azt írta, hogy „elkötelezett a regionális hatóságokkal folytatott nyílt és együttműködő párbeszéd fenntartása mellett”.

A Google 2025-ben kérte eredeti terveinek módosítását, főleg azt, hogy a léghűtés helyett vízhűtést alkalmazhasson. A módosításokat a helyi hatóságok eleinte jóváhagyták, a tiltakozások miatt azonban később visszavonták az engedélyt. A vállalat fellebbezett a döntés ellen, az ügyben várhatóan a jövő év elején születik határozat.

Paul Froutan, a Google globális hardverüzemeltetési igazgatója II. Albert belga királlyal, Elio Di Rupóval, a belga frankofón Szocialista Párt (PS) elnökével, valamint Jean-Claude Marcourt-ral, a vallon régió gazdasági miniszterével beszélget a Google leendő adatközpontjának helyszínén tett látogatáson, a belgiumi Mons városában, 2009. június 16-án. Fotó: Thierry Roge/REUTERS

A Greenpeace a hét elején jelentést tett közzé, amelyben drónfelvételekkel mutatta be, hogy a Google a megfelelő engedélyek hiányában is folytatta az építkezést. „A technológiai óriásvállalat annak ellenére folytatja a munkálatokat, hogy augusztusban visszavonták az adatközpont építésére vonatkozó engedély legutóbbi változatát” – közölte a Greenpeace, hozzátéve, hogy sürgősségi kérelmet nyújtott be a helyi építésügyi hatóságokhoz.

A Google 2024-ben kapott engedélye három kisebb, léghűtéses adatközpont megépítésére szólt. A vállalat azonban 2025-ben azt kérte, hogy ezek közül kettőt egyetlen, jóval nagyobb létesítménnyé vonhasson össze, és folyadékhűtésre állhasson át, amihez óránként 600 köbméter vizet venne ki a közeli Sambre folyóból.

A regionális közigazgatás áprilisban még jóváhagyta a módosításokat, a helyi lakosok és tiltakozó csoportok azonban fellebbeztek. Augusztusban François Desquesnes, Vallónia infrastruktúráért felelős minisztere az aszállyal kapcsolatos aggályokra hivatkozva visszavonta a módosított engedélyt.

A Google megtámadta a döntést a belga államtanácsnál, amely várhatóan január 7-én hoz határozatot. A jogvita a vállalatot érintő európai konfliktusok legújabb fejezete, miközben a nagy technológiai cégek a mesterséges intelligencia rohamos terjedése miatt egyre több adatközpontot igyekeznek építeni. (Guardian)