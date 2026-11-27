Látványos videó került fel a TikTokra péntek hajnalban, a videón az látható, ahogy a XII. kerületi Márvány utcán hömpölyög a víz, ami elért egészen a Déli pályaudvarig és a Déryné étteremig. Helyenként már homokzsákokkal védekeztek.

A Fővárosi Vízművek tájékoztatása szerint csőtörés okozta a problémát.

„A XII. kerületi Alkotás utca és Márvány utca találkozásánál héjkitörés keletkezett egy 200 mm átmérőjű azbesztcement vezetékünkön. Kollégáink 02:56-kor kizárták a csövet a hálózatból, a helyszínre autómentőt rendeltek, majd a javítócsoport elkezdte a feltárást. A hiba javítását a nappali műszakban dolgozó szakembereink folytatják és jelenleg is tart.”

Azzal zárták, hogy a szolgáltatás előreláthatólag a kora délutáni órákban állhat helyre az érintett ingatlanokban, a vízhiány enyhítésére pedig tűzcsapra szerelt szükségkutat helyeztek ki a Márvány utca és a Győri út sarkára.