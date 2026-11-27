A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozva bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt őrizetbe vett egy választókerületi munkatársat, akinek a letartóztatását indítványozta, közölte az ügyészség pénteken. A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája pénteken dönt.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség a NAV Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatóságának közreműködésével „a Nemzeti Kulturális Alap közösségépítő programjával összefüggésben folytatott nyomozásban 2026. november 25. napján egy Pest megyei választókerületet érintően több helyszínen kutatást és lefoglalást tartott” – írja a közlemény. Három személyt állítottak elő, őket költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták.

A gyanú szerint a választókerületi munkatársként említett személy „a választókerületben helyi szinten maga választotta ki, mely szervezetek kérjenek támogatást, és mekkora összeget”. Majd ő volt az, aki „a szervezetek nevében benyújtotta a kérelmeket, a több tízmillió forintos támogatást pedig a jóváhagyott céltól eltérően használták fel, és arról valótlan tartalommal számoltak el” – írja a vádhatóság.

Az NKA pénzosztásai miatt már korábban letartóztatták Hankó Balázs volt kulturális minisztert és korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát. Szintén letartóztatásban volt, de nemrég kiengedték Bús Balázs volt óbudai fideszes polgármestert, az NKA volt alelnökét. Az ügyről írt cikkeink itt olvashatók.